CCOO alerta de las condiciones "precarias" de los trabajadores en campamentos escolares y pide reconocer su labor

Critica que no reciban un salario por las horas de preparación de clases, no cuenten con material necesario y cobren menos de 9 euros la hora

CC.OO. Madrid ha alertado de las condiciones "precarias" que sufren las trabajadores de los campamentos escolares en la región y ha pedido que se reconozca su labor educativa. "Las administraciones públicas no vigilan el cumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de las empresas y presupuestan los servicios y actividades con dotaciones económicas insuficientes", ha afirmado.

Así lo ha trasladado la secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, quien ha recordado que hay muchas actividades enmarcadas en este sector como las actividades extraescolares en centros educativos, talleres en centros culturales, de mayores, juveniles, así como en épocas no lectivas como el verano, la Semana Santa o Navidad.

"El nexo común de todas estas actividades es que las llevan a cabo trabajadoras con unas condiciones laborales muy precarias y un salario muy por debajo de la formación y responsabilidad que se les exige", ha criticado Galvín en declaraciones a Europa Press. A ello, ha añadido que los empleados suelen ser personas muy jóvenes que acaban de terminar los estudios o que están terminándolos, y de profesiones relacionadas con la educación.

En este contexto, ha subrayado que el convenio colectivo de ocio educativo y animación sociocultural es "de los peores" en Enseñanza, además de criticar que las empresas licitan con las diferentes administraciones para proporcionar "el servicio más barato", lo que "devalúa la calidad de proyecto y minimiza las condiciones de trabajo de las plantillas".

Según los datos proporcionados por Galvín, prácticamente la totalidad de los trabajadores de atención directa, como expertos en taller o monitores, están "con jornadas parciales, muy reducidas, nunca llegan a las 38, 5 horas semanales que marca el convenio y solo tiene jornadas completas el personal de estructura". "Esto hace que tengan un sueldo miserable que no les permite llegar a fin de mes, aunque trabajen para varias empresas. Además de cotizar muy poco para el desempleo y la jubilación", ha censurado.

PREPARACIÓN DE CLASES, MATERIALES Y MENOS DE 9 EUROS LA HORA

También, ha destacado que no cobran complemento o plus de transporte aunque tengan que desplazarse a varios centros de trabajo para ejercer su actividad y el tiempo de desplazamiento tampoco lo cobran como trabajado. Tampoco reciben un salario por las horas de preparación de clases, ni las evaluaciones.

"En muchas ocasiones no les pagan el material necesario para la consecución de las actividades. No tienen un complemento de IT para cobrar el 100% del salario durante una baja por enfermedad común, mo tienen días de asuntos propios y no hay complemento de antigüedad", ha resaltado.

Sobre el salario, CC.OO ha afirmado que un monitor cobra 8,89 euros brutos la hora, mientras que un experto taller recibe 9,95 euros brutos la hora, con titulación universitaria requerida en muchos casos. Además, aseguran que hay 10 categorías por debajo del SMI.

"La conclusión es que es un sector donde la gente está de paso. Trabajan pocas horas y está muy mal pagado. Recordamos que una parte muy importante del sector se dedica a rellenar las grietas abiertas de la conciliación familiar y que es esencial para muchas familias de este país. Quizá la feminización mayoritaria de las plantillas tenga, tristemente, mucho que ver esos salarios tan bajos y esas condiciones laborales tan pobres", ha concluido la secretaria general de Enseñanza del sindicato.