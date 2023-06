CCOO afea a Salud el "oscurantismo" sobre los 12.000 contratos Covid y exige la continuidad de todos desde septiembre

CCOO ha lamentado el "oscurantismo" de la Consejería de Salud y Consumo respecto a los 12.000 profesionales de refuerzo Covid-19 que finalizan sus contratos este viernes y que se han incluido dentro de las contrataciones del plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), toda vez que exige la continuidad de todos a partir de septiembre, porque "son necesarios para el funcionamiento cotidiano de los centros".

Así lo ha indicado el portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Luis González, quien ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que este viernes 30 de junio "terminaba el nombramiento de los 12.000 compañeros y compañeras mal llamados contratos Covid que trabajan en los centros del SAS". "Son mal llamados contratos Covid porque son plazas estructurales necesarias para el funcionamiento cotidiano de los centros, independientemente de que haya o no una situación de pandemia", ha asegurado.

"No se sabe qué es lo que está sucediendo con estos 12.000 compañeros y compañeras, porque la Administración ha decidido actuar con total oscurantismo. No reúne a las comisiones de seguimiento de contratación de los centros y no hace más que declaraciones genéricas", ha lamentado.

No obstante, ha insistido que estos 12.000 profesionales "no debían de estar cubriendo sustituciones de verano", porque a partir del mes de septiembre "es necesario que sigan estando para el funcionamiento normal de nuestros centros sanitarios".

De esta manera, CCOO ha exigido que "esta cuestión se trate en mesa sectorial, que nos den las cifras reales de renovación y qué tipo de contratos se les han hecho", por lo que en la mesa que tendrá lugar el próximo 6 de julio "vamos a defender, evidentemente, que estos 12.000 profesionales se conviertan en plantilla interina y salir a una oferta pública de empleo para estabilizarlos".