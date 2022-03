CCOO advierte de que la "leve mejoría no alcanza ni a mujeres ni a personas jóvenes"

Valora que la reforma laboral "muestra sus efectos con un aumento histórico en la contratación indefinida"

CC.OO. de Euskadi ha advertido de que la "leve mejoría" de los datos de desempleo en febrero "no alcanza ni a mujeres ni a personas jóvenes" y, en este sentido, ha subrayado de que "la recuperación económica no será completa si no se conjuga también en femenino". Asimismo, ha valorado que la reforma laboral "muestra sus efectos con un aumento histórico en la contratación indefinida" y ha confiado en que el diálogo social siga "alcanzando acuerdos" que beneficien a los trabajadores.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que, según los datos de Lanbide, en el mes de febrero se ha producido un ligero descenso en el número de personas en paro, en concreto 129 parados menos respecto a enero, y también desciende el número de demandantes (-884) a pesar del "notable incremento", en 1.128 personas, que se ha experimentado en el subgrupo de demandantes sin empleo que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo (como sólo a domicilio, teletrabajo o en el extranjero).

Sin embargo, ha advertido de que "esta leve mejoría no alcanza ni a mujeres ni a personas jóvenes" ya que el número de mujeres paradas ha aumentado en 601 y la cifra de personas menores de 25 años en desempleo en 484. Según ha precisado, entre las mujeres el paro aumenta tanto entre jóvenes, como en mayores de 25 años.

De este modo, ha señalado que la "positiva" evolución de la pandemia en febrero ha supuesto "un escenario muy diferente" al del pasado año, cuando se estaba "inmersos" en la tercera ola. "El pasado año el descenso del paro fue muy superior al de este pero, en todo caso, en términos interanuales, el número de personas en paro registradas es un 10,14% inferior (-13.213) y se sitúa en 115.815", ha explicado.

También en términos interanuales las mujeres han tenido una peor evolución ya que, si bien desciende el número de paradas (-8,3%), lo hace menos que entre los hombres (-12,6%).

El diferente comportamiento respecto al pasado año se debe, según ha apuntado CCOO, a que este año el número de personas en paro ha aumentado en sector servicios y entre las personas que buscan su primer empleo.

CONTRATOS INDEFINIDOS

Por otro lado, ha destacado que el mejor comportamiento de la pandemia también ha hecho que el número de contratos realizados sea un 25,65% superior al del pasado año (+13.407 contratos más), con un volumen total de 65.576. De ellos, el 16,1% han sido indefinidos, mientras que en febrero de 2021 sólo el 9,6% de los contratos realizados fueron indefinidos.

El sindicato ha valorado que, incluso con "un descenso típico" de contratos en febrero respecto a enero, el número de contratos indefinidos ha aumentado un 21,4% (1.854 contratos indefinidos más que en enero). En relación al mismo periodo del año pasado los contratos indefinidos han aumentado un 110,1%. En el acumulado del año los contratos indefinidos suponen el 13,85%, frente al 9,21% en 2021.

La contratación temporal, por su parte, se reduce respecto a enero un 14,1% y crece un 16,7% respecto al pasado, menos que la media del total de contratos.

LOLI GARCÍA

En relación a estos datos, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, presente en Bilbao en una jornada sobre reforma laboral, ha afirmado que el incremento de la contratación indefinida es "un dato muy evidente y muy positivo" que "pone en valor" el acuerdo alcanzado en materia de reforma laboral "de manera clara".

Según ha destacado, en apenas dos meses de la aprobación del acuerdo hay una contratación indefinida del 16% con un incremento interanual de un 110%. "Estamos manejando datos que no habíamos manejado hasta la fecha desde hace muchísimos años y, además, teniendo en cuenta que la reforma laboral no entra en vigor en su totalidad, en lo que tiene que ver a la contratación, hasta el 1 de abril".

A su juicio, se ha lanzado un mensaje de "necesidad de estabilidad en el empleo y de acabar con la temporalidad y la precariedad". Loli García ha señalado que lo que les preocupa, de manera importante, en los datos de paro es que el incremento de desempleo que se ha dado se ha producido "casi exclusivamente en mujeres".

"Estamos en unas semanas de reivindicación muy evidentes, hay que dar una vuelta de tuerca para romper con la precariedad y el paro hacia las mujeres, aquí tenemos que trabajar mucho para revalorizar todo lo que tiene que ver con el empleo femenino y el papel de la negociación colectiva tiene que ser fundamental", ha añadido.