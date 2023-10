CCOO-A advierte que la Junta ratifica su I Plan de Igualdad "sin haber sido firmado" por los integrantes de la comisión

CCOO de Andalucía ha dejado claro que es una "vulneración del procedimiento que el Consejo de Gobierno ratifique un texto que se dice aprobado por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, cuando dicho texto no ha sido firmado por los integrantes de la misma, ni consta acta aprobada donde se recoja la voluntad de las partes presentes en dicha mesa, siendo un paso imprescindible para la ratificación del Consejo".

Así lo ha puesto de manifiesto la organización sindical en una nota de prensa, donde también ha denunciado que "este acto se podría considerar una transgresión del deber de algunos miembros de la mesa de negociación según el propio reglamento de la comisión negociadora".

El sindicato quiere hacer constar que "desconocemos el texto que se ha elevado al Consejo de Gobierno y que ha sido ratificado por el mismo, asunto que para CCOO es de gran relevancia y gravedad ya que en la reunión del pasado 6 de julio se asumió por parte de la Administración las modificaciones exigidas por el sindicato sobre la Comisión Paritaria del Seguimiento del Plan y se desconoce cómo ha quedado integrada dicha modificación en el texto definitivo".

Por otro lado, CCOO denuncia que se abrió plazo de información pública sobre el borrador del texto, hecho este considerado por el sindicato "una excentricidad jurídica y no ajustada a derecho por no tratarse de un acto de la administración, sino fruto de la negociación colectiva en el que solo las partes tienen legitimidad para tratar el contenido de la misma".

Tampoco se ha trasladado a la organización sindical nada sobre el resultado que haya podido tener esa exposición, "por lo que desconocemos si tiene o no consecuencias este irregular trámite y si han sido asumidas aportaciones presentadas por personas o entidades ajenas al mismo y que hayan podido ser incorporadas al texto".

Por todo ello el sindicato ha apuntado que "se ha expuesto al Consejo de Gobierno a un innecesario e inoportuno acto no exento de dudas legales".

Por otra parte, CCOO recuerda que "este Plan de Igualdad no hubiese transitado el camino andado si CCOO no hubiese llamado, por tres veces, a las puertas de la inspección de trabajo para forzar a la Administración a iniciar el procedimiento y a cumplir la norma antes mencionada en su desarrollo por la inacción y el poco interés mostrado en la existencia de un Plan de igualdad para el único sector de la Administración andaluza que no cuenta con uno para su personal".