Causapié no irá a primarias del PSOE pero quiere seguir en política madrileña

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha anunciado este jueves que no concurrirá a las primarias en las que el PSOE-M designará a su candidato en la capital pero sí quiere formar parte de las listas electorales y seguir en la política madrileña, aunque no ha revelado si como concejal o como diputada autonómica.

En declaraciones a los periodistas desde el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, la concejal madrileña ha explicado que no va a decantarse por ninguno de los dos precandidatos al proceso interno conocidos hasta la fecha, el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, avalado por Pedro Sánchez, y el exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha.

"No quiero decantarme por uno u otro, no me corresponde y es positivo quedarme al margen de esta campaña", ha explicado Causapié, quien sin embargo considera que el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, "tiene derecho totalmente a defender o a apoyar al candidato que considere oportuno", pues a su juicio lo "importante" es que habrá primarias y los "militantes pueden decidir".

Causapié ha defendido además que no ha dado "ningún paso atrás" porque no había dado ningún paso hacia delante y ha añadido que había comunicado al secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, que si había "una propuesta avalada por el presidente del Gobierno" ella no se presentaría a primarias.

Además, al ser preguntada sobre la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid, ha subrayado que el PSOE-M es el partido que representa a "la mejor izquierda".

Causapié ha dicho no estar "decepcionada" sino "satisfecha" por el trabajo hecho por su grupo municipal, al que atribuye los mejores proyectos de cambio en la ciudad, y también ha dicho que se siente "apoyada" por Ferraz, la dirección del PSOE en Madrid y "sobre todo de la militancia" y "las mujeres".