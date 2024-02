La causa del derrumbe en Badalona (Barcelona) apunta a la "falta de calidad" de materiales

No tiene constancia de que se tengan que tomar medidas de urgencia habitacional

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha asegurado que la posible causa del derrumbe de un edificio de cinco bloques de la ciudad en el que han muerto tres personas es "la falta de calidad de algunos materiales del techo del cuarto piso" de la finca.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles desde la calle Canigó, donde se ha producido el siniestro, y ha repetido que el edificio pasó la inspección técnica hace pocas semanas.

Actualmente, los Bombers de la Generalitat están trabajando para retirar los escombros y, cuando hayan finalizado, trasladarán a los servicios técnicos del Ayuntamiento la custodia del edificio.

DECRETO DE EMERGENCIA

Albiol también ha dicho que, desde el consistorio, están atendiendo a los familiares de las víctimas y vecinos del inmueble, y que prevé aprobar un decreto de emergencia este próximo jueves para ver "el alcance y la magnitud de la tragedia".

"Este decreto será para que todas las acciones que se están llevando a cabo y las que se harán en las próximas horas se puedan materializar sin problemas desde el punto de vista administrativo", ha añadido.

Además, ha destacado la "ejemplar" coordinación entre cuerpos policiales y de emergencias, que están trabajando para acabar de confirmar que no haya más víctimas.

"Me preocupa que esta situación similar se pueda encontrar en otras viviendas del entorno, que son de la misma promoción. Valoraremos y actuaremos. Tenemos que tener claras cuáles son las acciones que tenemos que tomar y también las competencias que podemos ejercer desde el Ayuntamiento", ha zanjado Albiol, y ha dicho que no tiene constancia de que se tenga que tomar medidas de urgencia habitacional.

UN HOMBRE Y DOS MUJERES, VÍCTIMAS

Albiol ha detallado que las tres víctimas del derrumbe de este martes corresponden a un hombre y dos mujeres.

Una de las mujeres es una madre extranjera con dos hijas y sin familia; el otro es un hombre que había sido padre hace un mes y cuya mujer y bebé habían salido del edificio minutos antes del incidente, y de la tercera víctima no han trascendido detalles.

Por su parte, la jefa de intervención del derrumbe de los Bombers de la Generalitat, la subinspectora Mari Muñoz, ha reiterado que han localizado a tres víctimas: "Nos queda por descartar que no haya más víctimas, aunque consideramos que no es una hipótesis. No hay ningún indicios que nos haga pensar esto".

También ha dicho que los efectivos del cuerpo de emergencias acabarán de desescombrar el edificio, que finalizar acabar a media tarde de este miércoles, y que, por el momento, los vecinos de los pisos colindantes no pueden acceder a sus viviendas.