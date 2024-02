Catedráticos de Derecho advierten del asedio que sufre el poder judicial con la amnistía y la incompatibilidad con la UE

Diversos catedráticos de Derecho han advertido del "inaceptable y reiterado asedio" que está sufriendo el poder judicial por parte de "determinados partidos y dirigentes políticos" con la amnistía pactada por PSOE y Junts y la "difícil compatibilidad" que esta tiene con el derecho de la Unión Europea.

En este contexto, han criticado que la ley de amnistía que se está tramitando en las Cortes es "plenamente rechazable jurídica y políticamente" y que la Constitución Española "no permite amnistías" que solo podrían dictarse como "excepción".

"Menos aún permite una amnistía como esta de ahora, cuya redacción la imponen los propios amnistiables que no están al servicio de intereses generales sino personales", ha manifestado el catedrático emérito de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, durante su intervención en la presentación del libro 'La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho' que ha acogido este martes la Fundación Carlos de Amberes.

Asimismo, ha hecho hincapié en la "manifiesta arbitrariedad" de la ley que, ha insistido, supone un ejemplo de "deterioro del Estado constitucional y democrático de derecho" alertando en la incompatibilidad con el derecho de la Unión Europea.

Dicho esto, ha puesto de manifiesto la "obligación" de la ciudadanía de "no guardar silencio" mediante la denuncia "con firmeza y razones de esta desertable operación para detenerla".

En la misma línea se ha expresado en su turno de palabra el catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Enrique Gimbernat, que ha deconstruido los argumentos esgrimidos a favor de la constitucionalidad de la amnistía que se exponen en el texto presentado en el Congreso.

"Son argumentos endebles. La Constitución no permite la amnistía", ha dicho de forma tajante Gimbernat que ha insistido en que está "prohibida constitucionalmente en el derecho penal y constitucional español".

¿QUÉ HACEMOS CON LAS VÍCTIMAS?

En el acto también ha intervenido la catedrática Jean Monnet 'ad personam' y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, Teresa Freixes, que ha esgrimido que a los posibles beneficiados por la ley de amnistía se les aplicó el código penal por la comisión de delitos y no por su condición personal o por sus ideas.

"Estamos hablando de comisión de delitos y estamos preocupados por amnistiarles porque se considera que lo que hicieron no fue delito", ha argumentado Freixes, para acto seguido reflexionar sobre las víctimas de esos delitos. "La ley de amnistía no tiene en cuenta a las víctimas de los delitos. ¿Qué hacemos con esas víctimas?", ha lanzado, recordando que la amnistía es contraria a los valores europeos y que no responde a los principios básicos de equidad.

Un mismo argumento que ha sido compartido por la abogada del Estado excedente y secretaria general de la fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, que ha señalado que el objetivo que persigue la ley es llegar cuanto antes al Tribunal Constitucional (TC) porque el bloque progresista tiene mayoría y, previsiblemente, la ley estaría avalada.

LA AMNISTÍA, ¿ES DESEABLE?

El miembro de la RAE y presidente de honor del diario El País, Juan Luis Cebrián, también ha intervenido en este coloquio señalando que en España impera una "democracia iliberal" que, como ha expuesto, es aquella que utiliza sistemas democráticos para "pervertir y poner la democracia al servicio de una minoría goberante".

Para Cebrián, el pacto entre PSOE y Junts obedece a un "cohecho impropio", es decir, cuando una autoridad a cambio de recibir favores que le interesan, hace favores a un particular, ha señalado, por lo que, a su juicio, la ley de amnistía no se puede permitir moralmente. "Si no hay moralidad en la democracia, no hay democracia", ha apostillado.

Tras ironizar sobre el "terrorismo de alta y baja intensidad" y la distinción entre "terroristas buenos y malos", ha criticado la ley por "legitimar la violencia política" y ha avisado de que si desaparece la independencia judicial "desaparece la democracia".

Finalmente, ha tomado el turno de palabra el filósofo y escritor Fernando Savater que ha atacado el argumentario de reconciliación entre Cataluña y España para aplicar la amnistía, asegurando que "la reconciliación con el delincuente" pasa por aplicar la ley.

En este contexto, y citando al filósofo e historiador francés Michel Foucault, ha apuntado que antes de preguntar si la ley de amnistía es posible, hay que preguntarse si "es deseable".

A su juicio, España "no tiene que ir a reconciliarse con los separatistas que le han amenazado" sino que debería ser al contrario, ha dicho, desatando el aplauso de un auditorio abarrotado en el que, entre otros, ha asistido la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo.

El libro, de la Editorial Colex, se ha presentado en la Fundación Carlos de Amberes, y en él han participado 66 autores de reconocido prestigio que reúne 78 artículos críticos con la amnistía pactada entre PSOE y Junts, con numerosos argumentos para explicar que esta proposición de ley "incumple reiteradamente tanto la Constitución como el Derecho Europeo".