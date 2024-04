Catedrático de Derecho Constitucional sostiene que la ley de Amnistía no es constitucional

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), César Aguado Renedo, considera que la proposición de ley de amnistía planteada por el Gobierno de España no es constitucional tal y como se ha presentado en el Parlamento.

El profesor Aguado, autor del único trabajo monográfico sobre el derecho de gracia en la Constitución Española, ha argumentado su postura al señalar que la propuesta que se está tramitando desnaturaliza lo que es la instrucción de la amnistía.

La amnistía no está pensada para un supuesto como el que se intenta proyectar en el supuesto que se ha producido, que ha sido el llamado procés de Cataluña, ha agregado a preguntas de los periodistas poco antes de abordar este asunto durante una conferencia este viernes en las X Jornadas Culturales del Real Club Marítimo de Melilla (RCMM).

En su conferencia, César Aguado ha tratado de aclarar algunos conceptos sobre este asunto desde el punto de vista académico, dado que la convicción de argumentos políticos y jurídicos genera un desconcierto en la opinión pública.

Tanto es así que, en su opinión, nunca ha habido un tema en nuestra sociedad que haya generado una polémica de este parangón, debido a la radical oposición de la mitad del parlamento, que se proyecta en la sociedad, como se puede ver cada vez que se convoca a los ciudadanos para que se manifiesten sobre ello.

Este experto cree que es realmente preocupante el grado de polarización que se ha alcanzado en España con este asunto, que ha dividido a la sociedad extraordinariamente, y que se ha extendido a la propia comunidad jurídica, por un problema que comienza respecto a si es viable la amnistía en nuestro sistema.

Así, ha señalado que la Constitución no hace alusión a la amnistía, lo que implica para algunos su inviabilidad, mientras que para otros no es el gran problema.

Aguado ha reconocido que no recuerda que esta división extraordinaria se haya producido antes en el ámbito jurídico, en particular entre los iuspublicistas, aunque ha confiado en que los cauces estrictamente jurisdiccionales acaben poniendo las cosas en claro y no sobrepase ese ámbito.

Unos cauces en el ámbito interno o en el externo que pasarían por los órganos judiciales ordinarios en primer lugar, luego el Tribunal Constitucional y, finalmente, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este sentido, respecto al papel que podría tener la Unión Europea en la ley de amnistía, Aguado ha explicado que, como consecuencia del propio ordenamiento europeo, si se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la consecuencia automática de ese planteamiento implicaría la paralización del proceso y no sería inmediata la efectividad de la ley.

En cualquier caso, este catedrático considera que, antes de eso, debería haber otro tipo de control en nuestro propio sistema interno, en nuestro país, por parte del Tribunal Constitucional.

El profesor Aguado, autor de diversas publicaciones sobre distintas materias, en particular sobre la organización territorial del Estado, potestad de gracia (indulto y amnistía), instituciones y derechos fundamentales, es actualmente la principal fuente consultora sobre la amnistía en el ámbito académico.

Ha sido Letrado del Tribunal Constitucional durante varios años, ha ocupado diversos cargos institucionales a nivel universitario y también ha sido vocal y secretario de la Junta Directiva de la Asociación Española de Constitucionalistas (ACE). EFE

