Cataluña vuelve a desafiar al Estado abriendo tres nuevas embajadas para 'visibilizar' la causa soberanista

La Generalitat de Cataluña abrirá tres nuevas "embajadas" o delegaciones. Estarán ubicadas en Túnez, Argentina y México. Tal como informó el consejero de Acción Exterior catalán, Alfred Bosch, se trata de "una nueva fase de expansión en los cinco continentes". Además, en esta rueda de prensa también han anunciado que ya se han restituido las otras doce delegaciones en Europa que tenían antes de la aplicación del 155 en Cataluña. "Para conseguir que Cataluña sea un actor conocido y reconocido en el mundo, con más presencia e incidencia económica, social y cultural, y que se reafirme como un referente de democracia, paz y solidaridad".

"Nuestra obligación es que Cataluña esté presente en los cinco continentes, y que todo el mundo se pueda interesar por Cataluña. Tenemos la obligación de estar presentes en el mundo", ha defendido el conseller, que prevé que las nuevas delegaciones se abran a lo largo de este año. Bosch ha dicho que han enviado al Ministerio de Exteriores la comunicación de la apertura de estas delegaciones, y, aunque no han recibido el informe preceptivo al respecto, han procedido a su aprobación teniendo en cuenta que éste "no es vinculante".

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación está "sorprendido" por la decisión de la Generalitat de aprobar formalmente la creación de tres nuevas delegaciones en el extranjero (Túnez, Argentina y México) sin esperar a recibir el informe preceptivo del Gobierno. Así las cosas, el Ministerio de Exteriores estudia cómo actuar ante esta nueva decisión de la Generalitat. Todas las nuevas aperturas de delegaciones en el exterior decididas por el Gobierno de Quim Torra han estado rodeadas de polémica y a todo ello se suma que Exteriores ya ha constatado que algunas de ellas se han extralimitado en sus funciones.

De hecho, no es la primera polémica entre Estado y Generalitat a consecuencia de sus embajadas o delegaciones en el exterior.

Recurso del Estado contra la apertura de embajadas catalanas

El 8 de noviembre del año pasado, el Ministerio de Exteriores rechazó la apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero. El motivo aludidio entonces por Josep Borrell fue que servirían para "apoyar fines contrarios a los objetivos de la política exterior de España". En concreto, dichas sedes se encontraban en Europa Central (Viena), Países Bálticos (Tallin), Balcanes (Zagreb), Portugal (Lisboa), Países Nórdicos (Estocolmo) y Mediterráneo (Beirut). Así pues, desde el Ministerio se informó "desfavorablemente" sobre la apertura de esas delegaciones al estimar que "su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado" por la Generalitat, consistía en "utilizar las delegaciones para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España".

Esta no es la primera noticia parecida al respecto. El Gobierno de Pedro Sánchez ya había presentado en agosto un recurso contra la reapertura de las llamadas 'embajadas' de la Generalitat de Cataluña en un total de siete países por no haberse cumplido las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior. Entonces, el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat no pretendía abrir ninguna nueva delegación, sino reabrir las que el Gobierno central había cerrado en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

Delegaciones de la Generalitat en el exterior

Actualmente, la Generalitat de Cataluña cuenta con ocho delegaciones o embajadas abiertas en el extranjero, según el portal web de la propia Generalitat:

-Delegación ante la Unión Europea (Bruselas, Bélgica).

-Delegación en Francia.

-Delegación para Reino Unido e Irlanda.

-Delegación en Estados Unidos.

-Delegación en Alemania.

-Delegación en Italia.

-Delegación en Suiza.

-Delegación para Los Balcanes (Zagreb, Croacia).

Según el diario ABC, con fecha nueve de diciembre de 2017, en un artículo publicado por Luis Ayllón, la Generalitat gastaba en torno a 12 millones anuales en mantener abiertas sus delegaciones en el exterior. Una cantidad que formaba parte de las partida de 40 millones que, para ese año, destinó el Gobierno catalán a promocionar el independentismo. La Generalitat, además, contaba entonces con el Consejo de Diplomacia de Cataluña, que disponía de un presupuesto anual de 2,3 millones de euros anuales, según informaba ABC.