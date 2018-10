Cataluña recuperará prácticamente toda la normativa de emergencia de vivienda

El Gobierno y la Generalitat han cerrado un acuerdo para recuperar prácticamente todos los artículos de las leyes 24/2015 y la 4/2016, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que actualmente están suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios en el Parlament el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que ha destacado que el acuerdo sellado para que el Gobierno desista de los recursos que en su día interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy es fruto de semanas de trabajo por parte de los servicios jurídicos de ambas administraciones.

"Como Govern de la Generalitat no hemos renunciado a nada, no hemos tocado ni una coma de las leyes. No es un tema de soberanía, es un tema de justicia social", ha sostenido Calvet, que ha detallado que se mantendrán en suspenso los artículos referentes a materias que el Estado considera que son de su competencia, como la dación en pago.

El acuerdo formal lo tomará en las "próximas semanas" la subcomisión bilateral, después se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), y finalmente se elevará al Consejo de Ministros, que aprobará el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad.