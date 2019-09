El PP de Cataluña reclama elecciones y avisa a Torra sobre la confrontación: "Constitución y Código Penal"

Serrano critica al PSC: "Está deseando meterse en la cama con el separatismo una vez más"

El secretario general del PP de Cataluña, Daniel Serrano, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones y le ha advertido de que, si insiste en una estrategia de confrontación con el Estado, los populares apuestan por aplicar "la Constitución y el Código Penal".

"Si el señor Torra vuelve una vez más con esa estrategia de confrontación por la vía de los hechos unilaterales ilegales, de forma irremediable el PP apostará por la Constitución, la legalidad y, por supuesto, el Código Penal", ha subrayado en una entrevista de Europa Press.

Para el popular esta es la "única fórmula de revertir la situación de insurrección en la que vive permanentemente la Generalitat de Cataluña en manos del señor Torra".

Preguntado por si apuesta por una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha respondido que quien gobierna España es el PSOE y que, por tanto, el PP carece de la información necesaria para saber si se debe volver a intervenir el autogobierno de Cataluña.

Con todo, ha asegurado que, si los socialistas abogan por aplicarlo, "evidentemente el PP lo apoyaría", pero insiste en que no tiene los datos para evaluar si procede la intervención.

Considera que la legislatura actual "tiene muy poco recorrido, por lo que lo más sensato y conveniente para los ciudadanos en Cataluña es la convocatoria inmediata de elecciones para que haya un gobierno alternativo al separatismo".

Para Serrano, en Cataluña no se gobierna ahora mismo para los intereses de la ciudadanía, sino que se vive "no solo en la confrontación, sino también en la fantasía" del proceso independentista.

CRÍTICAS A CS

Ve a su partido preparado para una nueva contienda electoral, y cree que saldrá "reforzado" después de los últimos comicios, en los que obtuvieron cuatro diputados.

Considera que recuperarán parte del voto que perdieron en favor de Cs, que ganó las elecciones, pero cuya mayoría "no sirvió de absolutamente para nada, porque en estos dos años de legislatura no ha liderado nada".

"No solamente no ha liderado nada, sino que sus principales líderes aprovecharon la coyuntura y la plataforma que les dio ese buen resultado electoral para marcharse a Madrid a mejor vida", pese al compromiso que considera que habían adquirido con la ciudadanía en la campaña electoral, ha reprochado.

PRESUPUESTOS

Serrano ha reflexionado que, si además el Govern no cuenta con unos Presupuestos --que se han ido prorrogando desde 2017--, la única respuesta posible es el adelanto electoral, porque "cada problema que se plantea se alega que, como no hay Presupuestos, no cabe solución al mismo".

El secretario general asegura que no darán apoyo a ningún proyecto de finanzas públicas que tenga partidas importantes encaminadas a seguir apoyando el proceso de independencia y cree que un Govern liderado por Torra solo puede presentar unas cuentas en ese sentido.

Por ese motivo, ha zanjado: "No vamos a dar apoyo a unos Presupuestos que tienen todavía como eje fundamental la fantasía del 'procés", aunque ha reconocido que el Govern tiene derecho a llevar el proyecto al Parlament y buscar apoyos en la Cámara para que prosperen.

"Tiene varias novias; algunas se han ofrecido con más gusto que otras: la CUP, los comunes, y ya veremos el PSC lo que hace, porque da la sensación de que está deseando meterse en la cama con el separatismo una vez más", ha sostenido.