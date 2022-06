Cataluña propondrá al COE en los próximos días una candidatura 2030 o 2034

La Generalitat de Cataluña presentará en los próximos días al Comité Olímpico Español (COE) una propuesta técnica de candidatura en solitario a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 o de 2034, ya que Cataluña está "preparada" y tiene "opciones ganadoras" para acoger esa cita deportiva.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, confirmó esta semana que no presentará ante el Comité Olímpico Internacional (COI) una candidatura española a los Juegos de 2030, ante la imposibilidad de poner de acuerdo a Aragón y Cataluña para presentar un proyecto conjunto en los Pirineos, y acusó al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, de mentir y "no respetar" el acuerdo técnico al que se había llegado para una candidatura conjunta.

Pero en declaraciones este jueves a Rac1, la consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha confirmado que, a pesar del fracaso de las negociaciones, el gobierno catalán no desiste en su intención de presentar una candidatura en solitario para los Juegos de 2030, sin descartar tampoco los de 2034.

"Sería un error no ir al 2030, porque tenemos opciones ganadoras, una buena candidatura, y si no puede ser con Aragón, nosotros solos podemos liderarla. No depende de nosotros, sino que la agenda la marca el COE. Pero, por nosotros, sí", ha dicho Vilagrà sobre la voluntad de proponer esa candidatura catalana.

La consellera ha explicado que la Generalitat ya ha trasladado al COE su "predisposición" a presentar dicha candidatura, fundamentada además en el hecho de que el Comité Internacional "dijo que les gustaría tener una candidatura europea sobre la mesa" para 2030.

"Pero somos un gobierno que no quiere perder opciones. Por lo tanto, estaremos tanto para el 2030 como para 2034", ha señalado la consellera, que ha recordado que la semana pasada encargó a Mònica Bosch, directora de la Oficina Técnica de la Generalitat para el proyecto de los Juegos, que ultimara una propuesta técnica de candidatura en solitario para presentarla ante el COE.

Vilagrà ha apuntado que en próximos días la Generalitat dispondrá de esa propuesta técnica y, de hecho, el próximo lunes 27 de junio convocará la mesa territorial, formada por alcaldes y consejos comarcales del Pirineo, para presentarles dicha propuesta, debatirla, introducir cambios que sean necesarios y validarla. "Y, entonces, la presentaremos al COE", ha avanzado.

La dirigente republicana, que ha comandado por parte de la Generalitat las negociaciones de los últimos meses con el COE, Aragón y el Gobierno, ha afirmado que Cataluña ha sido "siempre seria" y ha presentado "propuestas coherentes, tanto técnicas como deportivas", por lo que ha hecho un llamamiento a "aprovechar esta oportunidad".

"Estamos preparados y planteamos todos los activos que tenemos. Ahora la partida ha cambiado. Hasta anteayer teníamos una partida con Aragón y estábamos en un guirigay. Ahora estamos en una partida más tranquila, hay que bajar la pelota al suelo, tener mirada larga, una estrategia a medio plazo y tranquilidad para que pueda salir la candidatura", ha aseverado.