Cataluña da el paso: propondrá al COE una candidatura en solitario a los JJOO

Cataluña ha decidido dar el paso y presentar al Comité Olímpico Español (COE) una propuesta de candidatura en solitario a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, ante el "punto de no retorno" de las negociaciones con Aragón y el convencimiento de las "opciones ganadoras" de una opción catalana.

Con esas negociaciones entre el COE, la Generalitat y el Gobierno de Aragón en punto muerto desde hace semanas y un áspero choque declarativo que se incrementa semana tras semana, la consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, ha verbalizado este jueves formalmente lo que el Ejecutivo de Pere Aragonès ya venía sugiriendo desde hace días.

Si hasta ahora el Govern había amagado con la posibilidad de "liderar" una candidatura olímpica en solitario, si bien daba aún margen a los intentos del presiente del COE, Alejandro Blanco, para salvar ese proyecto conjunto con Aragón, finalmente Cataluña ha dado carpetazo a esa posibilidad y tirará millas con su proyecto propio.

Ha sido en una conferencia en el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, cuando Vilagrà ha anunciado que próximamente encargará a la directora del equipo técnico de la Generalitat que prepare una propuesta de candidatura "catalana", para presentarla ante el COE, que es quien tiene la última palabra.

Precisamente la directora de esa Oficina Técnica del Gobierno catalán para la candidatura olímpica, la exesquiadora Mònica Bosch, ha sido una de las asistentes entre el público a la conferencia de Vilagrà.

Ahora Bosch será la encargada de ultimar esa propuesta que no parte de cero, pues la Generalitat dispone de una serie de informes elaborados en los últimos años sobre la viabilidad técnica del proyecto "Pirineus-Barcelona 2030", que sirvieron de base para todas las negociaciones con el COE y Aragón.

"Estamos en un punto de no retorno. Plantearemos una alternativa", ha expresado la consellera, que ha explicado que esa propuesta de candidatura "catalana" estará abierta a las colaboraciones "externas que hagan falta", algo que desde la Generalitat siempre se ha defendido, incluso llevar algunas pruebas a otros estados.

La consellera ha asegurado que el Comité Olímpico Internacional (COI) trasladó a Cataluña que su voluntad era tener "una propuesta europea sobre la mesa" y, en ese sentido, la dirigente ha lanzado un mensaje al COE y al Gobierno: "¿Quién dejaría pasar esta oportunidad?".

Bajo su punto de vista, Cataluña está capacitada para presentar una candidatura "competitiva, potente y con posibilidades de éxito", que ha augurado como "ganadora", sobre todo ante la "seriedad" que, a su juicio, la Generalitat ha mostrado en todo este proceso.

Y aunque ha evitado entrar al toma y daca declarativo con Aragón, sí ha criticado el "anticatalanismo" del Ejecutivo de Javier Lambán, que ha atribuido a la proximidad del ciclo electoral; y ha advertido al Gobierno aragonés que "nadie ha de tener derecho a veto" si Cataluña decide optar en solitario tras el naufragio del intento de presentar una candidatura de la mano entre ambos territorios.

Un aviso dirigido directamente a la consejera de Presidencia aragonesa, Mayte Pérez, quien este miércoles tachó de "inaceptable" una candidatura a los Juegos Olímpicos exclusivamente catalana y avisó de que, de suceder, la comunidad "removerá cielo y mar" e irá "a todos los sitios donde sea posible para denunciar la situación".

El horizonte, en todo caso, parece estar puesto en los Juegos de 2030, aunque tampoco ha descartado nada: "¿Por qué debemos esperarnos al 34? No hay ningún motivo para esperar. Estamos preparados para 2030, pero no depende de la Generalitat y lo valoraremos todo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, sobre las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, Vilagrà ha asegurado que la Generalitat no acudirá a la próxima Comisión Bilateral Estado-Generalitat, "a priori" prevista para julio, al considerar que "no hay ningún traspaso importante sobre la mesa" y que las relaciones entre ambos gobiernos "no están normalizadas" tras el caso de ciberespionaje político Pegasus.

"No haremos la bilateral porque no hay ningún traspaso importante sobre la mesa y no queremos hacer más una bilateral sobre la estación meteorológica del Turó de l'Home o para una foto", ha afirmado Vilagrà, aludiendo irónicamente a uno de los pocos traspasos que se cerraron en la última bilateral del pasado 18 de febrero.

Sobre la cifra de inversiones ejecutadas por el Estado en Cataluña, la consellera ha considerado que el balance es "muy mejorable" y ha reclamado que se ejecute un "cien por cien" de las inversiones previstas por parte del Estado, igual que la Generalitat quiere hacer con las previstas en los presupuestos catalanes.