Cataluña busca reforzar sus vínculos con Latinoamérica en momento "propicio"

La consellera de Acción Exterior del Govern catalán, Meritxell Serret, ha explicado que uno de los objetivos del viaje a Latinoamérica que llevará a cabo el ejecutivo catalán de Pere Aaragonès es el de "reforzar las buenas relaciones" con estos países "en un momento y un contexto propicio", con gobiernos progresistas en numerosos estados.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, llevará a cabo a partir de mañana y durante nueve días un viaje institucional por Colombia, Uruguay, Argentina y Chile, donde prevé llevar a cabo encuentros políticos, económicos y culturales, así como relacionados con la memoria histórica y los derechos humanos, acompañado de Serret.

En el marco de este viaje, el presidente de la Generalitat inaugurará la delegación del Govern en el Cono Sur, radicada en Buenos Aires (Argentina), la primera abierta en esta legislatura y que el ejecutivo catalán espera que sea "un símbolo" que ayudará "a reforzar todavía más estas buenas relaciones" entre Cataluña y el continente, ha explicado Serret en declaraciones a la prensa.

Además, el Govern también pondrá el foco en reforzar aspectos en los que Cataluña tiene "buena entrada" en Latinoamérica, como es el ámbito de la cooperación al desarrollo, concretamente en Colombia, donde Aragonès hará un acto con líderes locales y sindicales en la ciudad de Villavicencio (Centro), donde estarán en contacto con algunos de los defensores de derechos humanos que han participado en el programa de acogida de la Generalitat.

En el viaje, el president también se reunirá con la viuda del escritor Jorge Luis Borges, se entrevistará con la jueza María Servini, que instruye la querella argentina contra los crímenes franquistas, y visitará numerosos centros de memoria y derechos humanos en Argentina y Chile.

APOYO DE LOS CATALANES A LA COOPERACIÓN, PERO DESCONOCIMIENTO

La cooperación desarrollo tiene un apoyo "generalizado" de los catalanes, con un 84,2% de población que considera bastante o muy importante destinar recursos para contribuir al desarrollo de países empobrecidos.

Así se desprende de una encuesta, a la que ha tenido acceso EFE, encargada por el Departamento de Acción Exterior en colaboración con SIGMADOS y el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, con entrevistas presenciales a 1.600 catalanes.

Entre sus principales conclusiones destaca que un 68,9% de catalanes cree que la cooperación ayuda a mejorar la vida de personas de países empobrecidos, lo que supone un crecimiento de 25 puntos desde la última encuesta realizada en 2009 (43,6%), según fuentes del Govern.

Además, tres de cada cuatro catalanes están de acuerdo en que la Generalitat dedique el 0,7% de recursos a cooperación, si bien casi la mitad no ha escuchado hablar de esta cuestión antes.

En esa línea, la encuesta desvela asimismo que más de un 70% de residentes en Cataluña no saben exactamente qué es la cooperación al desarrollo y hasta un 38,5% no ha escuchado nunca hablar de ello; y casi la mitad de encuestados no son capaces de mencionar ninguna ONG que se encargue de este ámbito.

65 MILLONES PARA COOPERACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS DE 2023

Los presupuestos del Govern para 2023, aprobados ayer en el Parlament, contemplan un incremento del 30 % de lo fondos destinados a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) cooperación, hasta alcanzar los 45 millones de euros, lo que incrementa el total de fondos para la cooperación hasta los 65 millones de euros entre todas las consellerías.

Además, las cuentas de la Generalitat para 2023 también contempla una dotación para la acción humanitaria de 6 millones de euros, al incrementar en dos millones la dotación para la capacidad de reacción ante emergencias humanitarias.

El Govern tiene previsto aprobar en las próximas semanas el nuevo plan director de cooperación al desarrollo 2023-2026, el documento que guiará las políticas en este ámbito, han explicado fuentes de la Generalitat.