Cataluña y Aragón discrepan de un posible preacuerdo técnico para los JJ.OO.

La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón discrepan sobre la existencia de un preacuerdo técnico para la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno, que la parte catalana apunta que se está ultimando a falta de hacerse oficial, mientras que el gobierno aragonés niega que exista ningún preacuerdo.

El Gobierno de Aragón ha salido así al paso de la noticia avanzada por La Vanguardia, y confirmada a EFE por fuentes conocedoras de la negociación, según la cual se habría cerrado un preacuerdo entre ambas partes para la posible candidatura, y que sería presentado oficialmente el lunes.

Dicho preacuerdo, que se estaba ultimando en la comisión técnica y que contemplaría el reparto de disciplinas entre ambos territorios, debía oficializarse el lunes con el envío, por parte del Comité Olímpico Español (COE), de las cartas a los gobiernos central, catalán y aragonés con el contenido de ese principio de acuerdo técnico, según esas fuentes.

Según ese posible preacuerdo técnico, ambas comunidades se repartirían las disciplinas olímpicas, algunas de las cuales se llevarían también a cabo en sus capitales, Barcelona y Zaragoza, mientras que algunas se celebrarían fuera de España, como ya se preveía en los trabajos de la comisión técnica en los últimos meses.

En Cataluña se organizaría el esquí alpino (La Molina-Masella), snowboard y freestyle (Baqueira Beret) y esquí de montaña (Boí Taüll), mientras que el Palau Sant Jordi de Barcelona sería el escenario del hockey sobre hielo.

Por su parte, en Aragón se llevaría a cabo el biatlón y el esquí de fondo, con Zaragoza como sede del patinaje artístico y el patinaje de velocidad en pista larga y en pista corta, mientras que Jaca acogería el curling.

Fuera de España, en un lugar por determinar aún, se celebrarían las pruebas de salto de esquí, combinada nórdica, bobsleigh, skeleton y luge.

Pero en un comunicado posterior, el Gobierno de Aragón ha asegurado que "no hay acuerdo técnico" para la candidatura conjunta, un proyecto al que ha reiterado su apuesta decidida pero que "sólo apoyará si es de igual a igual" y al que "no dará su visto bueno" hasta que no estén claros todos los aspectos de la misma.

El ejecutivo aragonés afirma además que, a fecha de hoy, "no hay ninguna garantía de que la candidatura se vaya a plantear en esos términos" de igualdad y agrega que la desconfianza respecto a todos los demás interlocutores es "absoluta".

Advierte, también, que en caso de discrepancia, Aragón planteará su propia alternativa e insiste en que la propuesta con Cataluña es "una candidatura de España" pero no la apoyará "si no queda a salvo y fortalecido el interés de la Comunidad".

Desde la Generalitat de Cataluña, según fuentes consultadas por Efe, se asegura que se está ultimando un preacuerdo técnico para la candidatura; y se insiste en que todas las partes dieron luz verde a ese preacuerdo, que en todo caso debía ser validado posteriormente desde la parte política.

De hecho, en unas jornadas en Barcelona organizadas hoy por la Fundación Rafael Campalans del PSC, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha defendido que una eventual candidatura del Pirineo catalán y aragonés para albergar los Juegos tendrá opciones de ganar si hay unanimidad en torno al proyecto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Si somos capaces, en un momento de confusión y enfrentamiento, de tener una idea común y trabajar todos en pos de esa idea, recorriendo el camino en común, entonces hemos ganado la candidatura. A partir de ahí, sea el momento que sea, los Pirineos tendrán JJ.OO.", ha asegurado Blanco.

Y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha defendido que la capital catalana debe poner su potencial al servicio de la candidatura, liderándola desde la "generosidad" con el Pirineo catalán y aragonés.