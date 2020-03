Cataluña aplaza juicios no urgentes y limita acceso a dependencias judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado este viernes la suspensión y reprogramación de las actuaciones procesales señaladas y los actos judiciales no urgentes por el riesgo de contagio de coronavirus y ha decretado la limitación de acceso a dependencias judiciales.

En un documento remitido por el alto tribunal catalán, su presidente, Jesús María Barrientos, ha decidido autorizar la cancelación de las actuaciones judiciales programadas que no tengan carácter de urgencia después de que así fuera solicitado a la sala de gobierno por 29 partidos judiciales.

Esta medida ha sido estipulada después de que la Organización Mundial de la Salud haya elevado a nivel de pandemia los riesgos de propagación del COVID-19 y haya instado a tomar las medidas necesarias para contener la expansión del contagio.

El TSJC ha tomado esta decisión ante la "imposibilidad de espaciar los señalamientos" y permitir que entre ellos haya tiempo suficiente para evitar aglomeraciones de personas "dado que las agendas están señaladas con antelación de meses".

El acuerdo subraya, además, que los edificios judiciales, como la Ciutat de la Justícia de Barcelona, acogen a diario "cientos, cuando no miles" de ciudadanos, lo que "no permite respetar las recomendaciones dadas" en relación al espacio mínimo entre personas que concurren a las actuaciones programadas, están en las salas de vistas o espera, así como en pasillos y accesos.

Se recuerda también que la petición de suspensión de todas las vistas y señalamientos por parte de abogados y procuradores, así como de clientes, peritos o testigos que no desean acceder a edificios "donde no es posible adoptar medidas para evitar la aglomeración", ya está provocando "de forma generalizada" la suspensión y reprogramación de las actuaciones procesales no urgentes.

De hecho, los 59 juzgados civiles, 17 contenciosos y 11 mercantiles de Barcelona acordaron ayer suspender las vistas no urgentes en las próximas semanas, mientras en la Ciudad de la Justicia se extendían las medidas profilácticas para evitar contagios.

También los juzgados de instrucción de Barcelona han acordado hoy suspender todos sus señalamientos y diligencias, con la excepción de las que correspondan a los juzgados de guardia, así como adoptar medidas profilácticas y de protección frente al virus, han señalado fuentes jurídicas.

Esta decisión, que ha avalado y extendido hoy a otros partidos judiciales el TSJC, fue adoptada ayer por los titulares juzgados de cada una de esas jurisdicciones. EFE

1011565