Catalá (PPCV) pide a Puig que habilite puntos para realizar test de antígenos y PCR gratuitas sin cita

Lamenta su "preocupante" actitud sobre financiación y cree que la reunión con Raquel Sánchez sobre Cercanías servirá "de poco"

La secretaria general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), María José Catalá, ha pedido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que habilite puntos para realizar test de antígenos y PCR gratuitas sin cita previa y le ha instado a reforzar la atención primaria, que está "al borde del colapso".

Así ha reaccionado Catalá a la entrevista del 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, este sábado en la Cadena SER, en la que el dirigente autonómico descartó que se vayan a aplicar en la Comunitat Valenciana las restricciones "duras" que se implementaron hace ahora un año, ya que a día de hoy "no estamos en las mismas condiciones".

Catalá se ha mostrado "decepcionada" tras las declaraciones de Puig y ha lamentado que, "más allá de meras intenciones buenistas y palabras huecas, no escuchamos ninguna propuesta ni acción ante el momento tan complicado que vive la Comunitat Valenciana". Para la 'popular', "no puede ser que el 'president' no reaccione ante las colas que estamos viviendo en los centros de salud o en las farmacias para conseguir un test".

Por otra parte, ha calificado de "muy preocupante" la postura del 'president' sobre su satisfacción con la reforma de la financiación, que este viernes valoró que el Gobierno de España "ha hecho lo que exigíamos los valencianos, que es presentar la propuesta y plantear un calendario".

Al respecto, la dirigente del PPCV ha considerado que el esqueleto que ha presentado el Gobierno "es una tomadura de pelo para los valencianos donde salimos perdiendo".

En esta línea, ha urgido a Puig a "abandonar ya esa actitud conformista y levantar la voz para que las exigencias de los valencianos se escuchen en Madrid y se acabe de una vez la infrafinanciación que vivimos y que lastra nuestro sistema de bienestar".

LA REUNIÓN CON LA MINISTRA SÁNCHEZ SERVIRÁ "DE POCO"

Puig anunció también que se reunirá el próximo martes 28 de diciembre con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para abordar el "hartazgo" ante la situación de las Cercanías valencianas. Sobre este asunto, Catalá ha considerado que se trata de una "patada adelante".

La secretaria general del PPCV cree que este encuentro servirá "de poco" y ha defendido que lo que tiene que hacer el Gobierno es aumentar la plantilla de maquinistas "de manera inmediata". Además, ha criticado que las Cercanías "fueron uno de los grandes anuncios reciclados del Debate de Política General, y ahora, tres meses después, se anuncia una reunión".

"Los valencianos estamos cansados de un 'president' con poco peso y autoridad en Madrid y del que solo escuchamos buenas intenciones, pero nada más. Estamos ninguneados en materia de financiación, agua y Cercanías y no vemos a Puig con suficiente vigor y fuerza para resolver estos problemas", ha concluido.