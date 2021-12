Catalá pide a Compromís que "deje de hacer el show" y traslade al Gobierno el problema con Cercanías

La portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha pedido a Compromís que "deje de hacer el show" y traslade al Gobierno central el problema que sufre la Comunitat con Cercanías.

Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras informar sobre varias cuestiones de actualidad, al ser preguntada por el vídeo que lanzó Compromís el Día de los Inocentes denunciando, en clave de humor, la situación de Cercanías.

Al respecto, Catalá ha mostrado su "sorpresa" porque Compromís respalde al Gobierno y sus presupuestos y luego se queje: "No comprendo la queja. Más allá de hacer el show tiene que trasladar al Congreso de los Diputados --la situación-- y materializarlo en un voto en contra a los presupuestos de Pedro Sánchez", ha dicho.

"Compromís --ha añadido-- se olvida de que está aquí en el gobierno y respaldando al Ejecutivo en Madrid, y como está acostumbrado a montar el show permanente, a veces se le olvida de que ya no es oposición".

Catalá ha manifestado que respeta las decisiones que toman otros partidos pero le parece "una frivolidad sin ningún tipo de justificación que en esta sexta ola por la Covid-19, miembros del gobierno y responsables de instituciones estén haciendo el show. Me parece una frivolidad y falta de sentido sobre lo que uno tiene que hacer cuando se dedica a la política y a la gestión".

"No me sorprende de Compromís, pero me parece que alguien tiene que decirle que dejen de hacer el show y que se dediquen a gestionar", ha insistido.