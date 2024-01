Catalá, "harta" de "explicar" que el centro "no se ha llenado de coches sino de autobuses": "Es un gran error"

La alcaldesa de València, Maria José Catalá, ha asegurado estar "harta" de "explicar que el centro de la ciudad no se ha llenado de coches, sino de autobuses". "Asimilar el vehículo privado al transporte público es un gran error, estoy sorprendida de que los políticos 20-30 de la izquierda valenciana los confundan", ha manifestado.

"Conviene no confundir que lo que ha llegado al centro se llama transporte público", ha insistido, al tiempo que ha destacado que el Ayuntamiento "ha acercado siete líneas de autobús al centro, que son vehículos híbridos en gran parte".

En estos términos se ha pronunciado Catalá este viernes, en declaraciones a los medios, después de que Compromís y PSPV han criticado el "efecto llamada" hacia el vehículo privado provocado por los cambios en el tráfico del centro de València adoptados por el gobierno municipal el pasado mes de diciembre y la "subida generalizada" de la circulación en "todas" las vías céntricas.

La primera edil ha sostenido --tras la rueda de prensa ofrecida por las socialistas Sandra Gómez y María Pérez-- que "hacer hoy una rueda de prensa sin aportar nada nuevo para criticar algo que no es criticable por el hecho de que la capitalidad está saliendo bien me parece poco leal desde el punto de vista institucional".

En este sentido, ha invitado a la oposición a "relajarse, tranquilizarse, digerir el resultado electoral, entender que esto es un marco de consenso y no salirse del carril". "Vale la pena, que yo no lo he hecho para llegar hasta aquí, yo siempre he ido de la mano de la corporación", ha afirmado.

"Es importante para València, no para mí, para València, y quedará para muchas décadas. Que se tranquilicen, que va a haber muchos momentos para hacer oposición, pero ahora mismo no vale la pena hacerlo, vale la pena mostrarnos unidos", ha reiterado.

"DAR ALTERNATIVAS"

María José Catalá ha abogado por "intentar darles alternativas a los ciudadanos para que empleen, por ejemplo, el transporte público en lugar del coche privado para intentar eliminar y reducir el coche privado en las grandes ciudades que apuestan por la sostenibilidad".

"Si digo que mi plan es no imponer sino dar alternativa se entenderá perfectamente con qué modelo de ciudad estoy contrastando, ha aseverado, y ha agregado: "Con un modelo de ciudad que, desde mi punto de vista, imponía, como València hasta hace poco, o restringía o prohibía, sin dar alternativas".

Y ha concluido: "Lo miremos como lo miremos, las personas tienen que desplazarse, tienen que ir a comprar, a trabajar y o les damos alternativas o seguirán utilizando el coche privado".

"ES FALSO"

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha afeado, en la rueda de prensa sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, que "la oposición hay que hacerla de forma rigurosa". "Ya no sé que cara creerme del Partido Socialista", ha expresado, y ha expuesto que "no puedes criticar que el transporte público llegue al centro y a la vez decir que se está fomentando el vehículo privado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Justamente, permitimos a la gente que use el transporte público para poder ir al centro y evitamos que la gente coja el vehículo privado", ha recalcado.

Asimismo, ha asegurado que "no es comparable" el aumento de tráfico en la ciudad "de diciembre con respecto al mes de noviembre". "Siempre en diciembre, por razones obvias (las fiestas de Navidad, el aumento del comercio, las rebajas, el Black Friday), es la temporada en la que hay más circulación en València. Habría que compararlo como minimo con otros años", ha apuntado.

"En cualquier caso, también es falso que haya sido provocado por intentar acercar el vehículo privado", ha reiterado, y ha subrayado que "evidentemente ha habido mucha más gente estas fiestas porque hay un equipo de gobierno que ha querido fomentar la Navidad y muchos vecinos de la ciudad, que por fin estaba iluminada y por fin se había tratado con mimo y con cariño una festividad como la Navidad", ha defendido.

Finalmente, ha expuesto que se trata de "evidencias claras de que la oposición no tiene un discurso claro y no se aclaran entre ellos". "Estamos muy contentos de que los valencianos puedan optar a un mejor transporte público, y le recomendamos a la oposición que no tergiverse los datos y que celebre con nosotros que optamos por dar facilidades a la gente para que utilice el transporte público, evitando así que usen su vehículo privado", ha finalizado.