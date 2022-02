Catalá avisó a Ayuso de que querían investigarla y Gallardón medió con Almeida

El exministro de Justicia Rafael Catalá fue quien avisó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que querían investigar a su hermano para saber si tuvo algo que ver en la concesión de un contrato público sanitario, han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

Además, el también exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón fue el que informó al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de que al equipo de Ayuso le había llegado que dicha investigación había sido impulsada desde la Empresa Pública de la Vivienda del Consistorio madrileño. El exministro ejerció así de interlocutor entre ambos dirigentes.

El alcalde ha negado este mismo jueves que se haya producido reunión entre un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y un detective para investigar a la presidenta. "Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza", expresó en una comparecencia en el Palacio de Cristal de Cibeles.

Posteriormente, la presidenta madrileña ha cargado duramente contra la Dirección Nacional del PP, en una comparecencia ante los periodistas en la Real Casa de Correos, por ir "fabricando corrupciones" contra ella pero ha respaldado al regidor.

"Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y, además, me creo sus palabras porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones, desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento", ha subrayado.

Así, ha señalado que le cuesta creer que hayan luchado tanto juntos para ahora meterse "en movimientos absurdos como este, más propio de personas que no saben lo que es gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna".