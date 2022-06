Castro (US) sobre financiación: "Nos tienen acostumbrados a leyes que son brindis al sol y solo provocan dolor"

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, defiende la "unidad" del sistema universitario andaluz pese a que "hemos sufrido las consecuencias de una presión fuerte e innecesaria" en torno a la negociación de un nuevo modelo autonómico de financiación, al tiempo que se pregunta "cómo se va a cumplir, cuándo y con qué mecanismos" el compromiso recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de destinar el 1% del PIB a la financiación universitaria. "Nos tienen acostumbrados a muchas leyes que son extraordinarios brindis al sol pero que solo provocan más problemas y dolor", afirma.

En una entrevista con Europa Pres, Castro asegura que el modelo de financiación no ha supuesto una ruptura en la unidad de acción de las universidades andaluzas. "Diría que hemos tenido más porrazos porque se ha elevado la presión, pero no que nos hayamos separado. Hemos sufrido las consecuencias de una presión fuerte e innecesaria", remarca, y pone como ejemplo de esa unidad la carta remitida a todos los grupos políticos que se presentan a las elecciones del próximo 19 de junio en la que reclaman, entre otras cuestiones, el "cumplimiento inmediato del acuerdo de revisión profunda y consensuada del modelo, de forma que se garantice la suficiencia financiera de todas las universidades con base en los costes reales --capítulo I y II de los presupuestos-- y que se tienda al establecimiento de contratos-programa estratégicos para conseguir el fortalecimiento conjunto del sistema".

"Sigo creyendo en la sensatez de las personas y, por eso, la carta abierta es una expresión manifiesta de unidad, de búsqueda de un gran pacto de comunidad autónoma que es posible, en la que, en ningún caso, nos expresamos con una visión parcial sino como servidores públicos de la totalidad de la sociedad", apostilla. La financiación es, a juicio del rector de la US, el principal "problema" de las universidades españolas. "Si no tenemos una financiación adecuada es imposible que seamos el motor de despegue de una sociedad moderna", puntualiza, para añadir: "Cuando el ministro pone --en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)-- un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) para financiación de las universidades, yo se lo agradezco. Mejor uno que nada, pero cuantitativamente es insuficiente y cualitativamente, el 1% del PIB ¿qué significa? ¿Cómo se va a cumplir, cuándo, con qué mecanismos?", se pregunta Castro.

"Nos tienen acostumbrados a muchas leyes que son extraordinarios brindis al sol pero que solo provocan más problemas, dolor y dificultad en los ciudadanos a los que se deben", reflexiona el máximo responsable académica de la US. "Si es otro brindis al sol --continúa-- y no se regula de una manera clara, además de cuantitativamente ser insuficiente, cualitativamente es un despropósito. Y así lo he expresado". El rector de la Hispalense pide una financiación que "nos asegure la realidad".

Preguntado sobre los cambios normativos estatales que afectan a la universidad, entre ellos la reforma laboral, Castro aclara que "¿quién no va a estar de acuerdo con que desaparezcan los contratos que no son permanentes. Ningún ciudadano". "Ahora, si usted hace eso y desconoce de manera absoluta la realidad de los contratos laborales que se realizan en su país y lo escribe así, sin ningún reparo, lo que puede generar es mucha más desolación y dificultad a un montón de personas en el ámbito universitario", en alusión a los contratos a investigadores vinculados a financiación competitiva captada en convocatorias o de la Unión Europea o del Ministerio. Contratos con una duración determinada y a los que la reforma laboral deja en un limbo, explica, y concluye: "Necesitamos financiación, cordura y menos eslóganes a corto plazo que, desde luego, en el espacio universitario tienen muy poca credibilidad".

Igualmente, el rector de la US reclama una revisión del catálogo de titulaciones para tener una oferta académica "moderna, competitiva y flexible". "No puedo comprender que mientras no se ha abierto un procedimiento de reflexión y revisión del catálogo, haya algunas titulaciones que aparecen por lo visto, según me he enterado por la prensa, en la única universidad privada de Andalucía. Titulaciones que, por cierto, no son ni nuevas. Vienen, si acaso, a duplicar", puntualiza, para reclamar, a continuación, que "trabajemos en esto porque, como lo hace la universidad pública andaluza, desde luego en España, no lo hace nadie". Castro se muestra convencido de que "están las claves suficientes para que Andalucía sea proa en lo que ha de hacer Europa en el Espacio de Educación Superior y en el desarrollo, generación y consolidación de un Espacio Iberoamericano. Desde Sevilla, hemos sido puerto y puerta de América. Me parece que es un punto estratégico".