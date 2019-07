De Castro cree previsible el rechazo al recurso del PP contra su proclamación

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha calificado de "previsible" la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de no admitir a trámite el recurso electoral que presentó el PP contra su proclamación el 15 de junio.

En declaraciones a los periodistas, De Castro ha apuntado que el caso "se ha cerrado, como era previsible", y eso indica que no hay ninguna responsabilidad por su parte, al tiempo que ha imaginado que seguirán "el mismo camino" otros procesos judiciales que han iniciado PP y Vox contra él desde que asumió la máxima responsabilidad del Gobierno de Melilla.

"Parece ser que no voy a la cárcel ni me van a meter ninguna medida cautelar", ha señalado De Castro, que cree que esta sentencia del TSJA es "mucho más importante" que su citación judicial en calidad de investigado por presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude electoral por la lista, a raíz de una denuncia interpuesta por Vox Melilla.

"Dice el tribunal que carpetazo, pues ni una palabra más. Alguno no se alegrará, igual alguno pensaba que me iban a llevar esposado desde el juzgado", ha comentado el presidente melillense, convencido de que "hay que dejar a la Justicia que se maneje por sus propios modos" y no se debe entrar "en esos asuntos" porque "es delicado jugar con los jueces".

El TSJA ha rechazado el recurso contencioso electoral por haber sido presentado fuera del plazo legalmente establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Según se expone en el auto, dicho plazo es de tres días a partir de la proclamación, que tuvo lugar el 15 de junio, mientras que el líder popular presentó su recurso contencioso electoral el día 21.