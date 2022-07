Castilla (UGT-A): "Hemos demostrado con la reforma laboral que había un abuso de la temporalidad"

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha participado en unas jornadas sobre 'La reforma laboral: un nuevo escenario', donde ha manifestado que han "demostrado con la reforma laboral que había un abuso de la temporalidad".

Castilla ha inaugurado las jornadas junto con el secretario general de UGT Cádiz, Antonio Pavón; el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, José María Román; la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, Socorro Montoya, y el delegado del Rector para el Campus de Jerez, Antonio Rafael Peña.

"Con esta reforma se ha demostrado que había muchos contratos temporales que podían ser indefinidos, el 42% de los contratos que se han firmado en Andalucía son de carácter indefinido, muy lejos de ese cinco o seis por ciento que había antes", ha señalado Castilla, que ha añadido que "más de 600.000 familias se benefician de tener un contrato indefinido, y eso es muy importante para un proyecto de vida, había un abuso de temporalidad y se ha demostrado".

La secretaria de UGT-A ha afirmado que para ellos "es fundamental dar divulgación e información sobre esta norma, la reforma laboral, que es un acuerdo de patronal sindicato y gobierno de España". "Cuando los grandes agoreros economistas decían que la reforma laboral iba a bloquear el país, nosotros le recordamos lo que decía Bruselas para recibir los fondos europeos, España tiene un alto problema de temporalidad y alta tasa de desempleo", ha manifestado.

Asimismo, ha señalado que "en la comunidad autónoma los datos del paro no son buenos, y esto es un aviso a la Junta de Andalucía, que está en funciones y que espero que deje de estar en funciones pronto, porque Andalucía no puede esperar".

"Los datos han sido extremadamente malos, en toda España ha bajado en 42.000 personas y en Andalucía ha subido en más de 6.000, algo está ocurriendo y esto no es un bache ni un tropezón, como he escuchado a los responsables de la Consejería de Empleo, esto es un problema del modelo productivo que tenemos, que está asociado a actividades de poco valor añadido y mucha estacionalidad como el turismo", ha argumentado Castilla, que ha añadido que "cuando dicen que no hay camareros en la Costa del Sol lo que hay que decirle es que paguen más y cumplan con los derechos laborales, ya verás cómo tendrán camareros y todo lo que le haga falta".

La dirigente sindical ha recordado que "esta norma introduce también la figura de los fijos discontinuos, sobre todo en la agricultura, que había una temporalidad que no era normal". En este sentido, ha explicado que "si todos los años hay una campaña agrícola y el empresario tiene que contratar a 'x' número de trabajadores, no es normal que vayan haciéndolo con contratos temporales, para eso se puede utilizar ya la figura del fijo discontinuo".

LA FUERZA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Según Castilla, con esta reforma laboral "se reconoce por fin la fuerza de la negociación colectiva a propósito de la ultraactividad". "Un convenio se caía y los trabajadores perdían los derechos, ahora ya no, ahora el convenio se extingue y existe la ultraactividad, la permanencia de los derechos hasta que la patronal y los sindicatos se vuelvan a sentar a negociar", ha explicado.

Así, ha manifestado que "hay que seguir avanzando en aspectos como el precio del despido, que sigue siendo muy bajo en España y tenemos que negociar también la intermediación de la autoridad".

REUNIÓN URGENTE POR SINIESTRALIDAD

Castilla ha avisado que en el momento que se haya conformado el Gobierno de la Junta van a pedir una "reunión urgente con los responsables de Empleo para ver qué está pasando que Andalucía". "Es inaceptable que en lo que llevamos de año, 61 personas hayan muerto en el tajo", ha añadido.

A su juicio, la Consejería de Empleo "tiene responsabilidad directa en ver qué está ocurriendo en los tajos para que una persona vaya a ganarse el pan y no vuelva a su casa". "No vamos a aceptar esas cifras tan altas de siniestralidad", ha asegurado.

Por otra parte, Castilla ha recordado que este miércoles se movilizaron porque "es inaceptable la actitud de la patronal de este país y de esta comunidad autónoma, o no se presentan a las mesas de negociación de los convenios o se cierran en banda a decir que no suben los salarios".

"Nosotros exigimos las cláusulas de revisión salarial, significa que si el IPC es del 10,2% lo que es intolerable es que, según dice el Sercla, la media de subida de los convenios es de un 2,15%", ha afirmado Castilla, que se ha preguntado "dónde está ese 8% de diferencia que han perdido los trabajadores, que siguen perdiendo poder adquisitivo y siguen escuchando a la patronal diciendo que están engrosando sus cuentas de resultados".

"O hay subida salarial o habrá conflicto, porque la patronal no puede seguir haciendo que la clase trabajadora seamos los que pagamos la crisis", ha advertido la secretaria general de UGT-A.

INTERINIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES

En cuanto a la interinidad en las administraciones públicas y en los entes instrumentales, Carmen Castilla ha señalado que "la ley hay que cumplirla y como mucho puede haber un 8% de temporalidad según marca la ley".

"Nos echamos la mano a la cabeza porque no encontramos ni médicos ni enfermeros, pero cómo vamos a encontrarlos si se van a otras comunidades autónomas donde pagan más, donde se les da contratos más largos, donde las personas pueden hacer un proyecto de vida y no tienen que concatenar contratos temporales", ha afirmado.

A juicio de Castilla, "hay que subir también el salario a los empleados públicos, hemos soportado las crisis con rebajas de salario y estancamiento, con pérdida de pagas, a la gente y a las familias hay que darles seguridad y poder adquisitivo".

"En el caso de Canal Sur, por ejemplo, están sufriendo una pérdida de trabajadores que es totalmente increíble, con la calidad que tiene Canal Sur, que se mantiene gracias al esfuerzo de los profesionales", ha manifestado la dirigente de UGT-A, que ha añadido que "han sufrido una sangría de profesionales, porque no se han cubierto las jubilaciones".