Castilla-La Mancha recurrirá el trasvase, que no respeta los criterios del TS

El Gobierno de Castilla-La Mancha recurrirá el trasvase de 38 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo al Segura, porque no respeta la prioridad de la cuenca cedente que se ha ratificado las recientes cinco sentencias del Tribunal Supremo (TS), que anulan parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha justificado la presentación de este recurso, porque la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado este trasvase de 38 hectómetros cúbicos para abril "para atender las necesidades hídricas de la cuenca receptora, y por tanto sin respetarse, una vez más y mes tras mes, la prioridad de la cuenca cedente, como marca la legislación".

Esta prioridad también ha sido reafirmada por las cinco recientes sentencias del Tribunal Supremo que anulan parte de Plan Hidrológico del Tajo "al no implantarse los caudales ecológicos en el río", ha recordado García Élez en una nota de prensa enviada este martes por la Consejería de Fomento.

García ha considerado que "en ningún caso se podrían trasvasar 38 hectómetros cúbicos si se hubiera corregido el umbral del nivel 3, como consecuencia de la última sequía en la cabecera del Tajo", ya que las menores aportaciones en la zona de cabecera "exigen elevar los recursos embalsados disponibles para atender los usos de la cuenca cedente con garantías".

La titular de Fomento ha apuntado que el Ejecutivo autónomico ve necesario "ejecutar de forma inmediata" las sentencias del Supremo "e implantar un régimen de caudales ecológicos en el Tajo".

El Gobierno de Castilla-La Mancha sabe que hay varias peticiones de aclaración de sentencia ante el TS, ha apuntado la consejera, que ha añadido que si el Supremo no lo hace la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y el Ministerio para la Transición Ecológica "deberán adoptar la decisión más idónea para el cumplimiento de la ley".

A su juicio: "No es de recibo ni de sentido común que el Ministerio y la CHT apliquen, de forma automática, un trasvase amparándose en un Memorándum y, por el contrario, no asuman una sentencia del Supremo, y no una sino cinco, que dicen que se está incumpliendo la ley".