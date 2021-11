Castilla-La Mancha analizará si hay algún argumento irregular en el último trasvase antes de recurrirlo

El Gobierno de Castilla-La Mancha analizará si hay algún elemento irregular o que vaya contra el interés de la sostenibilidad medioambiental antes de recurrir el último trasvase del Tajo al Segura de 18 hectómetros cúbicos aprobado este miércoles.

A preguntas de los medios, la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha manifestado que el trasvase se aprobó ayer y que la Junta todavía no tiene la documentación técnica. "Por tanto, analizaremos y tomaremos la decisión una vez una vez lo hagamos".

"Lo que vamos a hacer en esa situación concreta, habida cuenta de que hemos arañado un avance muy importante con el Gobierno de España, es analizar muy bien si hay algún elemento que fuera irregular o conculca el interés de las sostenibilidad medioambiental", ha manifestado.

También se ha referido a la enmienda presentada por el PP a los Presupuestos Generales del Estado para revertir la situación del trasvase y ha celebrado que haya sido rechazada porque, de lo contrario, ha apuntado que hubieran sido 38 hectómetros y no 18 los trasvasado. "Y en lugar de 10,5 para regadío hubieran sido 27. El triple, o lo que es lo mismo tres veces menos agua para Castilla-La Mancha".

Además, tras lamentar "las contradicciones" del PP en este sentido y que haya "traicionado" su palabra y la confianza de la ciudadanía, ha dicho que en el seno de la Mesa regional del Agua no merece la pena elevar tensiones y hay que intentar mantener la unidad para la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.

"Si alguien le quiere pedir explicaciones --al PP-- en el seno del pacto que se las pida, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a instar a ningún elemento de reprobación ni de tensión en porque creemos que el resto de instituciones no se lo merecen y no está para eso", ha concluido.