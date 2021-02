Castells anuncia para otoño el anteproyecto de LOSU, nueva ley universidades

El ministro de Universidades, Manuel Castells, confía en tener redactado en otoño el anteproyecto de la nueva Ley de Organización del Sistema Universitario (LOSU) que pretende que se haga con las "ideas, pareceres y proyectos conjuntos" de toda la comunidad universitaria a través de "fichas" y no mediante un texto previo.

Así lo ha dicho Castells este miércoles ante la Comisión de Ciencias y Universidades del Congreso, donde ha desgranado el "ambicioso plan legislativo" de su ministerio, en el que figura que el Real Decreto de Creación de Universidades y la LOSU, centrada en cinco bloques estratégicos de "Gobernanza y estructura del sistema, Estatuto del Personal Docente e Investigador, Transferencia de Conocimiento, Financiación y Estatuto de los Estudiantes.

"No vamos a proponer un texto sino una serie de fichas para cada uno de los bloques de la ley", ha explicado Castells mientras insistía en que su departamento no quiere que la ley refleje solo sus ideas, por lo que no empezará a redactarla hasta escuchar a la comunidad universitaria, a agentes sociales y a grupos parlamentarios, entre otros.

Según sus cálculos, el anteproyecto de ley "con el texto que hayamos debatido" estará listo en otoño y podría llegar a "primera discusión" en Consejo de Ministros antes de que termine 2021 para desarrollar su tramitación parlamentaria durante 2022 "sin prisa, pero sin pausa".

Castells ha pedido la colaboración de los diputados, con los que empezará a reunirse a partir del 10 de marzo, para elaborar una ley que se corresponda con la sociedad, contemple la situación transpandémica y los nuevos contexto financiero y económico.

El responsable de Universidades ha asegurado a los grupos parlamentarios que su equipo está abierto a ideas" y que "no hay ninguna" excluida de antemano", mientras expresaba su esperanza de que "en este país podemos dialogar democráticamente".

"Si no podemos ponernos de acuerdo en la universidad, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo", se ha preguntado Castells.

Ha anunciado también para "más o menos septiembre" la nueva Ley de Convivencia Universitaria, "absolutamente necesaria para sustituir el reglamento de disciplina de 1954", que "es anticonstitucional, pero es el único instrumento que tienen las universidades", según Castells.

Pese a su intención inicial de derogarlo, Castells ha revelado que, "debido a su rango" ha tenido que crear una nueva ley, que " trascenderá lo meramente punitivo para crear una norma basada en la convivencia y la solución pacífica de los conflictos".

Además, Manuel Castells ha anunciado que el Consejo de Ministro aprobará en breve el Real Decreto para la Creación de Universidades Públicas y Privadas para garantizar la calidad universitaria y que "no representa cortapisa a la creación de centros privados".

También ha augurado que se aprobará antes del verano el Rel Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias elaborado a partir de las posiciones y propuestas de los principales actores, entre los que ha destacado a los rectores (Crue) y estudiantes, asociados en la Ceune.

Universidades quiere tener aprobado antes de septiembre el Real Decreto de Homologación de Títulos, tras las quejas recibidas por la lentitud de homologaciones de títulos extranjeros, así como prevé haber concluido antes del verano el Real Decreto para reformar los Estatutos de la Universidad a distancia (UNED).