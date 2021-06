Castells afirma que la mayor parte de la sociedad entiende los indultos

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado este viernes que sin indultos no se puede estabilizar el conflicto político de Cataluña, y ha considerado que "hay que hacer una reconciliación y para esto hay que empezar por los indultos, y la mayor parte de la sociedad española lo entiende".

En una entrevista en Telemadrid, Castells ha criticado a la derecha política que "desde 2006 entendió que azuzar el nacionalismo español contra el nacionalismo catalán era una forma de poder llegar al poder, que había perdido".

Preguntado por la posición del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, favorable a la concesión de indultos, Castells ha dicho que no le ha sorprendido "en absoluto" porque el líder de la patronal, como otros grandes empresarios, tiene muy claro que para los negocios lo importante es la estabilidad".

En este sentido, el ministro ha insistido en que "si Cataluña no se estabiliza, España no se estabiliza" y en tener conciencia de que "sin indultos no se puede empezar a negociar".