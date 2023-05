Castellón.-Carrasco invita "a todo el mundo" a votar: "Ni la lluvia puede frenar el cambio que necesita la ciudad"

La candidata del PP a la Alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, ha invitado "a todo el mundo" a votar y que haya una "participación masiva". "Ni la lluvia puede frenar el cambio que necesita nuestra ciudad", ha afirmado.

"Los castellonenses quieren cambio y yo animo a todos y cada uno de ellos a que ejerzan su derecho a decidir quién va a gobernar Castellón en los próximos años", ha destacado Carrasco tras ejercer su derecho al voto en el IES Vicent Sos Baynat de Castelló.

La alcaldable 'popular' ha sostenido que "solamente hay una papeleta capaz de garantizar el cambio y esa es la papeleta del Partido Popular".

"Se lo he dicho durante toda la campaña y se lo vuelvo a repetir a todos los castellonenses que me estén escuchando, a los indecisos, a todos los que nos han votado siempre, a los que no nos han votado nunca pero creen que esta ciudad necesita un cambio: aquí estoy dispuesta a ayudar, a gobernar para todos, a cambiar la cosas", ha manifestado.