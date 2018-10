Castaño pide poder asumir con el superávit la renta mínima, una tasa turística o la vuelta al accionariado de Metro

"Estamos dispuestos a asumir competencias sin el cien por cien de financiación", apunta

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, plantea al Estado la posibilidad de emplear el superávit --mil millones de euros en el último ejercicio-- en políticas municipales cubriendo competencias básicas que en este momento no le son propias, como la tasa turística que permita al Ayuntamiento actuar en este sector más allá de los aspectos urbanisticos, afrontar la renta mínima en lugar de la Comunidad o la vuelta al accionariado de Metro.

En el último caso, el Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa 150 millones de euros al año para mejorar "un servicio que está en colapso por la falta de inversión" pero la respuesta de la Comunidad ha sido negativa, ha declarado el edil en la comisión del ramo a una pregunta del concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna.

García Castaño ha remarcado que el Gobierno de Ahora Madrid ha conseguido bajar un 43 por ciento la deuda y pagar a tiempo a los proveedores. "No quiero subir los impuestos, quiero que el Estado me deje gastar el superávit en la ciudad de Madrid", ha aclarado a Henriquez de Luna, a quien ha replicado que bajar los impuestos implicaría hacer lo mismo con el techo de gasto. "Nos quedaríamos sin presupuesto para cubrir competencias básicas y con el mismo superávit" que no se puede destinar, con la ley actual en la mano, a políticas para la ciudad, ha resumido.

"Estamos dispuestos a asumir competencias sin el cien por cien de financiación", ha contestado al concejal al edil del PP, que le había preguntado qué competencias serían esas a cubrir. García Castaño ha enumerado la construcción de escuelas infantiles que está ejecutando el Ayuntamiento, la inversión en colegios (37 millones de las arcas municipales frente a los 7 autonómicos) o las 2.500 viviendas frente a las 300 de la Comunidad, cuando estas competencias son regionales

Para el delegado, estas peticiones "entran dentro de la razón". "Hay competencias que podemos ejecutar mejor que otros en 2019 y sin subir impuestos sino gastando en Madrid", ha concretado. Henríquez de Luna ha señalado que acaparar nuevas competencias y mayor autonomía fiscal supondrá "subir impuestos a los madrileños", unas palabras que ha remachado criticando el "discurso victimista" de Ahora Madrid.

"¿De qué ha servido la TRUA y la tasa de cajeros? La presión fiscal de los madrileños es alta y presionarla más no tiene sentido. ¿Para qué quieren nuevas competencias si con las propias van de mal en peor?", ha declarado el edil del PP refiriéndose a la limpieza o el asfaltado. "Pensamos que (después de financiar los servicios públicos) donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos", ha apuntado.

Henríquez de Luna ha puesto sobre la mesa la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de bajar el IBI al 0,42, "muy cerca de la propuesta del PP, cuando aquí ni se lo plantean". "Es el círculo vicioso de la izquierda: más gasto, más déficit, más paro y vuelta a empezar", ha terminado.

La presión fiscal del IBI depende del tipo de gravamen, que decide el Ayuntamiento, y el valor catastral, que establece el Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda Así pues, "Madrid es la que más recauda por el simple hecho de que el valor catastral de sus inmuebles es el más alto pero el Ayuntamiento no puede decidir sobre el valor catastral", han indicado fuentes de Economía y Hacienda a Europa Press.

Sobre el tipo de gravamen, que es sobre lo único que decide el Ayuntamiento, según la ley puede encontrarse entre el mínimo del 0,40 y el máximo del 1,10 por ciento. En la actualidad, Madrid está en el 0,51, esto es, muy cerca del mínimo legal. Sobre el total de capitales de provincia, Madrid se encuentra en el puesto 35.

García Castaño ha lanzado al PP que ellos "triplicaron la recaudación por IBI y dejaron a Madrid endeudada, con un gasto por habitante menor que el de las ciudades del entorno". "Y pasó porque el Gobierno central quiso captar mil millones de superávit del Ayuntamiento para conjugar el déficit de otras administraciones", ha contestado.