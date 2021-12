El 'caso Stampa' aflora en el juicio a Villarejo y Anticorrupción reivindica el trabajo de los fiscales

Avala la personación de Podemos como acusación popular en el triple juicio por 'Tándem'

El fiscal Miguel Serrano ha reivindicado este miércoles, durante el juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo que se celebra en la Audiencia Nacional por 'Tándem', el trabajo realizado por Anticorrupción en esta macrocausa, subrayando que el llamado 'caso Stampa' ha sido investigado "exhaustivamente" sin que se haya encontrado "ni el más mínimo indicio" de que se compartió información con Podemos, al tiempo que se ha pronunciado a favor de que el partido político permanezca como acusación popular.

Serrano ha querido contestar a los señalamientos realizados por Villarejo y otras defensas sobre "la presunta connivencia entre acusaciones" --las de Anticorrupción y Podemos-- para aclarar que ese supuesto acuerdo es "absolutamente inexistente".

De esta forma ha aludido a las acusaciones relativas al que fue su compañero en estas pesquisas, el fiscal Ignacio Stampa, al que se ha señalado por, supuestamente, haber compartido información con Podemos en el marco de las mismas.

Serrano se ha opuesto a que en este juicio se indague en lo que estima que ya "está exhaustivamente investigado" en el seno de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, sin que se haya encontrado "ni el más mínimo indicio de revelación de secretos por parte de los fiscales denunciados". Por tanto, traer esta cuestión a la Sala no es más que "ruido procesal", ha afirmado.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público se ha referido a la petición efectuada por varias defensas, incluidas las de Villarejo y su mujer, para que Podemos sea expulsado de este juicio como acusación popular porque, esgrimen, habría hecho un uso político de la información obtenida gracias al procedimiento judicial.

En este punto, ha recordado que, si bien el juez instructor apuntó a esa posible "instrumentalización" política del proceso en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo (TS) con motivo de la pieza separada 'Dina', ésta le fue devuelta por el TS.

Además, aunque ha admitido que la Fiscalía ha venido informando "reiteradamante" sobre las dudas generadas por la personación de Podemos en algunas piezas de 'Tándem', ha entendido que, al haberse mantenido como acusación popular por sucesivas decisiones del juez instructor y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, no puede oponerse ahora.

"¿Qué las acusaciones populares se corre con ellas un riesgo de politización? Eso es predicable de cualquier partido político que se persone", ha expuesto, para añadir a continuación que su personación está admitida por la ley y por la doctrina del Supremo y del Constitucional, apostillando que en cualquier caso compete al legislador determinar si es necesario eludir dichos riesgos.

A este respecto, ha recordado que Anticorrupción intentó evitar esos riesgos proponiendo que todas las acusaciones populares se acumularan en una por considerar que "el interés de un partido político en la lucha contra la corrupción tiene que ser igual" para todos, pero que tal argumento no se admitió. En consecuencia, cree que "no hay ningún elemento para no permitir que un partido político que ha justificado ese interés esté personado", ha zanjado.