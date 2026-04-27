Caso Pujol: la Audiencia Nacional "deja fuera del procedimiento" a Jordi Pujol porque no está en condiciones de ser juzgado

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito ha acordado eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años, después de que este lunes el exdirigente catalán se haya sometido a otro reconocimiento médico.

Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, que ha precisado que, tras la evaluación médica y tras una reunión de los miembros del tribunal con el expresidente, en presencia del forense y de su defensa, se ha acordado que quede "fuera del procedimiento".

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

También acusa a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que para ocultar la procedencia ilícita de los fondos se realizaron operaciones ficticias y rechazan que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.INFORME PREVIO

En noviembre, médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron al domicilio del expresidente de la Generalitat y le realizaron varias pruebas cognitivas para determinar si estaba en condiciones de enfrentarse al juicio.

En las conclusiones del informe, al que tuvo acceso Europa Press, y que fue remitido a la Audiencia Nacional, se determinó que Pujol sufre "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)".

Este trastorno lleva asociado un deterioro cognitivo moderado siendo "irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz".

Por todo ello, los profesionales concluyeron que el expresidente no estaba en condiciones ni de desplazarse hasta Madrid ni de declarar, al determinar que no disponía de la capacidad procesal para defenderse.

No obstante, el tribunal de la Audiencia Nacional citó presencialmente este lunes al expresidente en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y acordó que fuese sometido a un nuevo reconocimiento médico para decidir si tomarle o no declaración.LOS HIJOS

Está previsto que este lunes comiencen las declaraciones del resto de los acusados, entre los que se encuentran los hijos de Jordi Pujol: Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia.

El Ministerio Público solicita la pena más elevada para Jordi Pujol Ferrusola, para quien pide 29 años de prisión por presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad documental, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y delitos fiscales.