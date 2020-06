Caso Palau: Millet pide suspender su ingreso en prisión tras pedir el indulto

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet ha pedido al Gobierno su indulto y ha solicitado que, mientras éste se resuelve, se suspenda su ingreso en prisión para cumplir la pena de nueve años y ocho meses de cárcel que se le impuso por el desfalco de la institución cultural.

La sección décima de la Audiencia de Barcelona, encargada de ejecutar la sentencia del caso del Palau, ha instado ahora a la Fiscalía y al resto de acusaciones a pronunciarse sobre la petición de Millet de no ingresar en prisión, para lo que tiene de plazo hasta el 25 de junio próximo.

Será la Audiencia de Barcelona la que decida si suspende la entrada en prisión del saqueador confeso, de 84 años, tras recabar la opinión de las acusaciones particulares ejercidas por la Fundación del Palau de la Música y el Consorcio -integrado por las administraciones que nutren de fondos públicos a la entidad-, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, como popular.

El pasado mes de mayo, el tribunal ordenó el ingreso en prisión de Millet, quien fuera su mano derecha en el Palau Jordi Montull y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, para cumplir las penas de cárcel impuestas por el desvío de fondos de la entidad cultural y les dio como plazo hasta el próximo 25 de junio para hacerlo voluntariamente.

Las defensas de Montull y Osàcar, de 77 y 84 años de edad, respectivamente, pidieron a la sala que suspendiera su ingreso en prisión por su avanzada edad, sus achaques de salud y el riesgo de contagio por coronavirus si ingresaban en un centro penitenciario.

La Audiencia, no obstante, estimó que esas circunstancias no permiten a los condenados eludir el ingreso en prisión, dado que ninguno de ellos acredita tener "una enfermedad muy grave con padecimientos incurables" que no pueda ser objeto de seguimiento médico en la cárcel, y recalca que los centros penitenciarios ya han implementado medidas para prevenir el contagio y la propagación de la COVID-19.

Por ese motivo, ordenó ejecutar las penas impuestas a los condenados -9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros para Millet, expresidente de la institución, 7 años y 6 meses con multa de 2,9 millones para quien fuera su mano derecha, Jordi Montull, y tres y medio para Osàcar-, aunque serán las cárceles las que decidirán su clasificación, atendiendo a sus circunstancias personales.

Por el caso del desfalco del Palau de la Música, Millet y Montull estuvieron presos durante algo más de tres semanas en 2018 por orden de la Audiencia de Barcelona, aunque se les permitió salir de la cárcel, a la espera de que la sentencia deviniera firme, tras pagar sendas fianzas de 400.000 y 100.000 euros. EFE