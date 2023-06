Caso Entrena: Fiscal y acusaciones mantienen su petición de pena de entre 23 y 28 años de cárcel

El Fiscal, Santiago Herráiz, así como las acusaciones, han mantenido hoy su petición de pena de cárcel, de entre 23 años en el caso del primero y de 28 los segundos, para O.P una vez conocido el veredicto del jurado que, por unanimidad, le ha visto culpable.

Tras un breve descanso, en el que el jurado popular ha abandonado la sala una vez conocida su decisión que ha sido, tras deliberar durante más de dos días de forma aislada, considerar al acusado culpable de haber ocasionado la muerte de J.O por sorpresa y usando armas de fuego para las que no tenía licencia.

En ese momento procesal, el fiscal ha mantenido su petición de 22 años de cárcel por el delito de asesinato y uno por la tenencia de armas. Penas que, ha visto, estaban en un marco "razonable". Mantiene, además, la petición de 300.000 euros de indemnización para la novia del asesinado y su familia.

La acusación particular eleva la petición de pena (como ha hecho desde el principio) a 25 años por el asesinato y tres más por la tenencia de armas, un total de 28 años en los que ven un "plus de gravedad" porque no ha revelado dónde está el cuerpo.

Cada uno de ellos piden 100.000 euros de indemnización, como responsabilidad civil, para sus defendidos, la novia de la víctima y el padre de éste.

La defensa de O.P, una vez declarado culpable, ha pedido que se aplique "la mínima pena de las posibles", esto es, la que pide el fiscal.

Por otro lado, se ha opuesto a la responsabilidad civil en atención al hecho de que con la novia tenía una relación de cinco meses, y no consta "informe del dolor".

Para la defensa, "la cantidad reclamada es excesiva" y, en cuanto a la familia, "consta en autos que fue expulsado de casa y no tenía contacto con la familia", por lo que "no consta padecimiento".