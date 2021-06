El caso de Ayuso, único: sí hubo representantes del Gobierno en el resto de investiduras autonómicas

Siguen los dimes y diretes entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, que arrancó su segunda etapa como Presidenta de la Comunidad de Madrid con la toma de posesión del cargo del pasado 18 de junio.

Un acto que dio comienzo a un segundo periodo que, lejos de acercar posturas, parece que las continúa separando, como muestra la ausencia de representantes de Moncloa en la ceremonia oficial, en la que solo estuvo presente la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González.

Así, por un lado, desde Moncloa insisten en que no se recibió ninguna invitación más allá de la llegada a nombre de la delegada del Gobierno, aprovechando para recalcar que esta última no es responsable de invitar al Ejecutivo central, si no que debería ser responsabilidad del gobierno de la comunidad.

Por el otro lado, desde la Puerta del Sol insisten en que eso no es verdad, defendiendo que si ningún representante acudió a la cita fue porque no quisieron.

De hecho, según el Ejecutivo autonómico, le correspondía a la Delegación del Gobierno elegir qué cargo debía asistir al evento, mientras Moncloa insiste en que ha sido en error de protocolo que, incluso, y siempre según su versión, ha sido reconocido por el propio Gabinete de la presidenta madrileña, que a la hora de repasar las invitaciones habrían pasado por alto que faltaba la del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Sea como fuere, lo cierto es que en Moncloa sí se tenía constancia del acto, que de hecho estaba recogido en el BOE, pero allí no apareció nadie, algo que no ha ocurrido en ninguna de las demás comunidades autónomas, independientemente del color de su gobierno.

En estas ocasiones, lo usual es que a los actos de toma de posesión de un Presidente autonómico acuda, además del miembro de la Delegación del Gobierno en dicha comunidad, al menos un representante del Ejecutivo nacional que ejerza las funciones en ese momento.

A estos actos se suele mandar una invitación formal a la Delegación del Gobierno, que es donde reside la polémica en este caso concreto, puesto que dicha invitación sí llegó a la institución, pero según defienden los socialistas solo a nombre de la delegada en Madrid, Mercedes González.

Al menos eso aseguran desde Moncloa, que insisten en que no se mandó ninguna invitación formal a miembros del Gobierno Central, mientras que los populares se defienden afirmando que ha de ser la delegación la encargada de seleccionar al ministro u otro cargo asistente.

Un desplante único

Pero lo cierto es que este gesto, que abre un nuevo capítulo en la relación de tira y afloja que desde hace meses parecen protagonizar Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, no ocurrió en ninguno de las otros territorios del país, en los que siempre hubo, al menos, un representante del Gobierno de la nación, independientemente de que se tratara de la investidura de un candidato del PP, delPSOE o de otra formación.

Lo habitual es que el que asista sea el ministro de Política Territorial, en este momento Miquel Iceta, como ocurrió el pasado 24 de mayo, que es el caso más reciente, con la toma de poder del candidato por ERC en Cataluña, Pere Aragonès.

Pero lo cierto es que a las distintas investiduras han acudido ministros de múltiples carteras. En tres ocasiones asistió el encargado de Política Territorial (a la anteriormente citada habría que sumarle las de Meritxell Batet, que asistió a la de Juanma Moreno en Andalucía, y la de Carolina Darias, que estuvo en el acto de Alberto Núñez Feijóo en Galicia), pero los representantes con mayor presencia han sido el actual ministro de Transportes, José Luis Ábalos, presente en seis investiduras diferentes, y el encargado de Agricultura, Luis Planas, con cinco presencias.

Sin embargo, en el caso de estos dos ministros, solo han asistido a la inauguración de nuevos gobiernos socialistas, algo que no llama la atención si se tiene en cuenta que son dos de los hombres fuertes dentro del partido, especialmente en el caso de Ábalos, que ostenta el cargo de Secretario de Organización en el PSOE.

Si se repasan al detalle todas y cada una de las útlimas tomas de posesión de las 17 comunidades y de las dos ciudades autónomas, Moncloa ha llevado a cabo un modus operandi fácilmente reconocible.

En el caso de las nueve comunidades en las que salió elegido un candidato socialista (Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias, Aragón, Canarias y La Rioja), al menos dos representantes del Gobierno central estuvieron presentes en las investiduras, a veces incluso alguno más, con la excepción que confirma la regla en el caso canario, cuando solo asistió Ábalos.

Por contra, en las nueve restantes -sin contar a Madrid- en las que el candidato investido pertenecía a un partido diferente, desde Moncloa se optó por enviar a un único representante. Así, hasta País Vasco (PNV), Melilla (Ciudadanos), Cataluña (ERC) y Cantabria (PRC) se desplazó un único ministro del Ejecutivo de Sánchez, que además fue variando en cada una de las ocasiones.

Y esa ha sido la misma forma de actuar en el caso de las comunidades gobernadas por los populares (Castilla y León, Galicia, Ceuta, Andalucía y Murcia), donde también se repartieron las responsabilidades entre diferentes ministros, pero siempre con la presencia de uno de ellos, al contrario que lo ocurrido en esta última sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, pero no así en la primera, cuando acudió la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado.