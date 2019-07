Casi siete horas de debate ponen fin a la primera jornada de la investidura

Casi siete horas ha durado la primera jornada del debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, quien mañana martes afrontará una segunda sesión con sendos cara a cara con los portavoces de los grupos independentistas y nacionalistas.

A las 9.00 horas de mañana el pleno del Congreso volverá a reunirse para la reanudación del debate de investidura, que culminará con una votación en la que Sánchez, para salir de la Cámara como presidente, necesitará la mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor de que sea presidente del Gobierno.

Antes de que llegue ese momento subirán a la tribuna, por este orden, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián; el del PNV, Aitor Esteban, y los representantes del Grupo Mixto, que integran las siguientes formaciones: JxCat, Bildu, Coalición Canaria, Navarra Suma, Compromís y el PRC (los regionalistas cántabros).

Cerrará el debate la portavoz del grupo socialista, Adriana Lastra, que es la última por ser del partido del candidato.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciará entonces la hora de la votación, que se hace por llamamiento a partir de un nombre extraído al azar, al que seguirán los que le sucesivos por orden alfabético.

Los últimos en pronunciar "sí", no" o "abstención", pues los diputados tendrán que decirlo de "viva voz", son los ministros en funciones, el presidente del Gobierno y los nueve integrantes de la Mesa.

Los 123 síes de la bancada socialista, más el del PRC, no alcanzan la mayoría absoluta, ya que Unidas Podemos no ha desvelado su voto, así como ERC. JxCat ya ha dicho que votará "no", por lo que sus cuatro diputados -los otros tres están suspendidos por encontrarse en prisión preventiva- se unirán a los 66 de PP, los 57 de Cs y los 24 de Vox.

Si Sánchez no alcanza la mayoría absoluta, tendrá una segunda votación el jueves, y entonces le bastará la mayoría simple, esto es, más síes que noes.