Casado vuelve a arremeter contra Vox: "Se han situado en la radicalidad"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido este jueves en sus críticas contra Ciudadanos y Vox, de quienes ha dicho que "parece que se alegran de que haya ganado el PSOE" en las elecciones generales del pasado domingo porque "su estrategia era derrotar el PP". En declaraciones a los medios en su llegada al acto de celebración del Día de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, Casado se ha reivindicado como "líder de la oposición", labor que ha prometido ejercer "con responsabilidad, pero con firmeza".

El candidato popular a la Presidencia del Gobierno ha relegado así a un segundo plano a Cs y Vox y ha refutado que estas dos formaciones constituyan, junto al PP, las "tres derechas", ya que ha tachado a Cs de "socialdemocracia" y a Vox de "derecha radical", al tiempo que describía al PP como "centroderecha". "Ha habido partidos que han alentado el transfuguismo y ha habido partidos que se han situado en la radicalidad", ha dicho Casado en alusión a Ciudadanos, en el primer caso, y a Vox y Podemos, en el segundo.

Por un lado, ha criticado al partido naranja por el 'fichaje' del expresidente madrileño Ángel Garrido, que en principio iba a formar parte de la candidatura del PP a las elecciones europeas y finalmente será el número trece en la lista de Cs a la Asamblea de Madrid. Este movimiento, ha opinado Casado, "da buena medida de la regeneración falsa que ha intentado enarbolar" la formación liderada por Albert Rivera, y demuestra, asimismo, la "mala situación de captación de talento interna que puedes tener". "Pedimos un juego limpio, una campaña limpia", ha exigido Casado, que ha recordado que "el transfuguismo nunca ha sido algo que tolere la sociedad española".

Por otro lado, el líder popular ha apuntado que "va a ser difícil" para Vox explicar a la ciudadanía "que no respetan esta Unión Europea, que no apuestan por la Política Agraria Común y que están del lado de populistas como Marine le Pen", que felicitó por Twitter al partido de Santiago Abascal por sus resultados electorales. Y ha lamentado, además, que se le haya reprochado que haya pasado a tachar a Vox de "ultraderecha" una vez pasados los comicios, ya que considera que es este partido el que se sitúa en una posición radical al describir al PP como "derechita cobarde". "¿Por qué es noticia que yo conteste a los insultos de otros partidos y no ha sido noticia en los últimos meses que nos insulten todos los partidos?", ha preguntado.

En cualquier caso, Casado ha admitido que el PP obtuvo "un resultado muy malo" en las elecciones (66 escaños, frente a los 137 cosechados en 2016), y lo ha achacado a la "triple 'c': crisiseconómica, casos de corrupción y la situación en Cataluña". Y ha agregado que el PP lleva perdiendo votos "desde hace 8 años", por lo que no ve su bajón de diputados como algo completamente "imputable a estas elecciones".