Casado ve una actitud "responsable" en Cs y Vox y confía en que haya investiduras en Murcia y Madrid en breve

Asegura que los madrileños y los murcianos "no entenderían" que PP, Cs y Vox no llegaran a un acuerdo

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que tanto Ciudadanos como Vox están manteniendo una actitud "responsable" ante la formación de gobierno en Madrid y Murcia y ha dicho que confía en que se resuelvan las investiduras en esas dos autonomías la próxima semana, dado que la gente "no entendería" que PP, Cs y Vox no alcanzaran un acuerdo.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Casado ha explicado que PP y Cs han sellado un acuerdo tanto en Madrid como en Murcia, una "hoja de ruta" para la legislatura, y ha admitido que el problema ha estado en el "reconocimiento del papel de Vox", cuyos escaños son "imprescindibles" para la investidura.

El presidente de los 'populares' ha señalado que el partido de Santiago Abascal ha pedido "reuniones a tres" y ha añadido que su partido ha accedido a verse con las dos formaciones en todo momento. "Mi opinión es que esto lo vamos a poder desbloquear", ha enfatizado.

En este sentido, ha señalado que los madrileños y los murcianos "no entenderían" que PP, Cs y Vox que están de acuerdo en un "90 o 95%" del programa electoral "no fueran capaces de entenderse". "Confío en que la semana que viene se desbloqueará todo", ha abundado.

"GENEROSIDAD" DE Cs Y VOX

Al ser preguntado en qué partido ha visto más intransigencia, Casado ha asegurado que "en ninguno" y ha añadido que él "solo puede estar agradecido a su generosidad" porque el PP va a liderar los gobiernos en ambas comunidades autónomas. Por eso, ha dicho que tanto Ciudadanos como Vox están "teniendo una posición responsable" que la semana que viene "dará lugar a esa posible investidura".

"No tengo ningún reproche. La política no tiene que ser solo las imágenes, los documentos o las firmas porque si no hubiera sido imposible hacer Constituciones o tratados internacionales. La discreción, a veces, es fundamental", ha manifestado Casado, que este martes se reunió en el Congreso con el líder de Vox, Santiago Abascal, (a petición de este último), un encuentro al que declinó sumarse Albert Rivera.

Ante el hecho de que este miércoles se haya celebrado en la Asamblea de Madrid un debate sin candidato, pero que permite que empiece a correr el reloj en caso de que no haya acuerdo, Casado ha explicado que es el único Parlamento regional en el que se puede suceder y ha agregado que se hizo esa modificación del Estatuto para "evitar bloqueos en la Comunidad de Madrid".

Dicho esto, ha confiado en que haya pronto un acuerdo para un gobierno en Madrid liderado por Ayuso. "En la reunión que tuvimos ayer, claramente Vox dijo que no había dado tiempo a que su Comité Ejecutivo ratificara un posible acuerdo", ha señalado, para insistir en que "puede haber entendimiento" entre los tres partidos, que comparten cuestiones como bajar impuestos, la libertad de los padres, elección de médico y hospital libre y "seguir siendo la locomotora de creación de empleo".