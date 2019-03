Casado, tras las críticas internas por las listas del PP: "Fui elegido para hacer un equipo ganador"

Dice que va a hacer "un proyecto con gente muy capaz y puntales muy claros" en economía, educación, seguridad y Constitución

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que fue elegido en "primarias" por los militantes de su partido para "hacer un equipo ganador" y ha recalcado que quiere "rodearse de los mejores" y de personas que le ayuden a ganar las elecciones generales del 28 de abril.

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las críticas internas que ha recibido con las listas del PP, si busca distanciarse de la época de Mariano Rajoy y qué pretende al apostar por fichajes como el de Cayetana Álvarez de Toledo como candidata por Barcelona.

Pablo Casado ha recordado que fue "elegido por primarias en el PP para hacer el proyecto que votaron los afiliados" y que llevó después a la celebración de una Convención Nacional el pasado mes de enero. "Y ahora para hacer un equipo ganador", ha proclamado.

En el caso concreto de Álvarez de Toledo, ha indicado que en ese "equipo ganador" la candidata por Barcelona es "una persona extraordinaria con muchísima carga intelectual y activismo contra el independentismo en Cataluña". De hecho, ha recordado que fue una de las organizadoras de la marcha del 8 de octubre tras el referéndum ilegal.

Además, y al ser preguntado por la dureza de los ataques de la exdiputada contra contra Mariano Rajoy, ha asegurado que Álvarez de Toledo también le ha criticado a él en sus artículos periodísticos. "Quiero gente que nos ayude a mejorar. No quiero gente que me dé palmas. He dicho desde el principio que me quiero rodear de los mejores", ha resaltado.

SIN PISTAS SOBRE LA NÚMERO DOS POR MADRID

Preguntado después quién será su número dos por Madrid en las generales, el presidente del PP no ha querido dar pistas y se ha limitado a decir que se sabrá "en breve", si bien ha subrayado que la persona elegida lo sabe "desde hace mucho tiempo". Este mismo lunes termina el plazo para que los partidos registren sus candidaturas ante las Juntas Electorales.

Después de que la expresidenta del PP vasco María San Gil rechace volver a la política activa, ha indicado que en las primarias a ella "ya le costó" apoyarle en un acto pero fue "generosísima" por acudir a arroparle. "Está en una fundación y ha dejado muy claro que no quiere volver a la política", ha manifestado, para añadir que ese mensaje se lo dijo hace "muchos meses".

En cuanto a quién será el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Casado ha pedido "ir paso a paso" y no adelantarse porque ni siquiera ha habido elecciones. "Lo que puedo decir es que voy a hacer un proyecto con gente muy capaz y con puntales muy claros, que es economía, educación, seguridad y Constitución", ha manifestado.

Sobre la posibilidad de que recaiga esa portavocía en el Senado en el exportavoz en el Congreso Rafael Hernando (se presenta como número uno por Almería a la Cámara Alta), el presidente del PP ha señalado que "no está decidido" porque hay que saber "qué senadores son elegidos" en las elecciones generales del 28 de abril.