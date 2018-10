Casado subraya que es el PP y no Cs el que lidera la acción política

El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado hoy a Ciudadanos que presente siempre iniciativas similares a las de los 'populares' y aunque entiende los "cálculos" que hacen en el partido naranja para vender su mensaje, ha recalcado que "es el PP el que lidera la acción política".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Casado también ha señalado que espera llegar "pronto" a La Moncloa y ha apuntado que si gana las elecciones generales "ojalá" no necesite los votos de Cs para poder formar gobierno.

Casado ha justificado la negativa de su partido a apoyar la comisión de investigación que pide Ciudadanos en el Congreso sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el hecho de que los populares ya han pedido dicha comisión en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

Ha señalado entonces que el PP pidió hace "semanas" dicha comisión, para reprochar otras propuestas a Cs que, según ha apuntado, ya defendía antes el PP, entre las que ha citado la supresión del impuesto de sucesiones, la modificación de la ley educativa o una reforma sobre la elección de los alcaldes.

Y en este último caso, en el que Cs propone un sistema de elección con dos urnas, ha recordado que es más sencilla la segunda vuelta que llevan proponiendo tiempo los populares.

"Entiendo los cálculos de cada partido pero está claro que el PP está liderando la acción política y tiene los votos para liderarla", ha dicho Casado, quien por otro lado, y a preguntas de los periodistas sobre Vox, ha insistido en pedir a los votantes que "optimicen esfuerzos" y apuesten por el PP.

Ha insistido en que "en lo esencial, que es la unidad de España", el PP coincide con Vox como coincide también con Ciudadanos o incluso con el PSOE y ésa es la semejanza que él ha destacado siempre con el partido que lidera Santiago Abascal.

Pero ha insistido en apelar al voto útil para el PP y ha recordado una vez más que en las últimas elecciones municipales los votos que fueron a Vox en Madrid no dieron representación a esa fuerza pero impidieron dar un concejal más al PP y permitieron por tanto que Manuela Carmena fuera alcaldesa.

Has trasladado esta posibilidad a unas generales al advertir de que puede haber muchas circunscripciones en las que no solo Vox, también Ciudadanos, no obtendrían representación y sus votos servirían sólo para perjudicar al PP en el reparto de escaños, dando incluso alguno a Podemos en detrimento de los populares.

Por eso ha advertido de que si es "tan urgente sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa" lo mejor para lograrlo es "optimizar el voto".

Entonces, si el PP obtiene muchos más apoyos, la "fuerza" que podría tener Ciudadanos sería "cualitativa y no cuantitativa", y ha admitido que eso también podría ser bueno a la hora de conformar la mayoría para gobernar.

Por otra parte, y al ser preguntado si se ve presidiendo un Gobierno con Albert Rivera como vicepresidente, Pablo Casado ha señalado que "lo mejor sería un Gobierno del PP" con "los mejores expertos en cada materia" y no ha querido entrar en esa hipótesis con el líder de Cs.

Además ha destacado que si algo distingue al PP del resto de partidos son los "equipos" con los que cuenta.