Casado, sobre marcha de Castells: "Esto es como la novela Los diez negritos"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este viernes el cambio en el Gobierno tras la renuncia de Manuel Castells al frente del Ministerio de Universidades, recordando que es el décimo ministro "que cae" y ha ironizado: "Esto es como la novela de 'Los diez negritos'".

En una intervención ante la Junta Directiva provincial del PP de A Coruña en Abegondo, ha apuntado que "unos van cayendo por purgas de Sánchez, otros porque ya no creen en el proyecto" y otros ni se sabe porque "nadie conocía al que se ha ido ayer y nadie conoce al que viene", en referencia al sustituto de Castells, Joan Subirats.

Casado se ha preguntado "para qué sirve" tanto cambio y ha reprochado que el de Pedro Sánchez sea "el Gobierno más grande que ha habido para hacer menos", tras lo que ha comparado sus 22 ministros con los 16 de Alemania, un país con más población y "resultados mucho mejores".

Ante la marcha del que "dicen que era el ministro de Universidades", Casado ha cuestionado qué hizo Castells por la universidad española y si él o el presidente del Gobierno se han preocupado por la educación en España con una ley "sectaria", que el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, y que "no permite la calidad educativa".

El líder del PP ha vuelto a traer a colación, al hilo de esta crítica, el caso del "señalamiento" del niño de Canet de Mar (Barcelona), cuya familia ha reclamado el 25 % de la asignaturas en castellano, que ha calificado de "escandaloso", al tiempo que ha recriminado la manifestación de este sábado "con todos los nacionalistas socios de Sánchez".

"¿Se puede tolerar que a un niño de cinco años se le pida apedrear (ser apedreado), aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque no hablan en castellano?", ha cuestionado, ante un Gobierno que "no dice nada" y un PSOE que hace "imprescindibles a nivel nacional" a ERC, JxCAT y la CUP.