Casado a Sánchez: "No utilizamos las desgracias para medrar"

El líder del PP, Pablo Casado, ha reprochado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su falta de "autocrítica y humildad" a la hora de evaluar su actuación ante la crisis por la pandemia del coronavirus y le ha espetado: "Nosotros no utilizamos las desgracias para medrar".

"No somos como ustedes", ha continuado el líder del PP en su réplica en el debate para la autorización de la prórroga del estado de alarma, en la que le ha instado a dedicar tiempo a buscar mascarillas y respiradores y no "culpables" en la bancada de la oposición.

Para Casado, las decisiones que el Gobierno ha adoptado ante la crisis del coronavirus "han sido tardías o insuficientes" y le ha advertido de que con su petición de unidad "no puede acallar a la oposición" porque "lealtad no es patente de corso, unidad no es barra libre y sentido de estado no es un cheque en blanco".

El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, ha cuestionado que Sánchez pida a todos los partidos unidad, lealtad y no aprovechar la tragedia, mientras su vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, rompe la unidad y la lealtad con el jefe del Estado y aprovecha la crisis para "colarse" en el Centro Nacional de Inteligencia.

Ha desmentido que Vox apueste por la privatización de la Seguridad Social y esté en contra de la sanidad pública, como ha dicho el presidente del Gobierno en su segunda intervención.

Ha hablado también de gestión "irresponsable" y "negligente" y ha rogado a Sánchez que "no se permita ni un minuto más de televisión" si no es para decir que todos los profesionales cuentan con equipos de protección, todos los enfermos con respiradores y que todos los españoles puede someterse al test de diagnóstico del coronovarius. "Ese día todos aplaudiremos", ha afirmado. EFE