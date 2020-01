Casado: Sánchez podría incurrir en "desobediencia" si se reúne con Torra

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, "podría incurrir en desobediencia si no acata las sentencias" con respecto a la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en caso de concretar la reunión con él.

En declaraciones durante su paso por Fitur en Ifema, Casado ha pedido a Sánchez que diga si "va a mantener la reunión con Torra después que se ratificara" por el Supremo lo decidido por la Junta Electoral Central (JEC), y ha señalado que el presidente catalán "no es un interlocutor válido ni el Gobierno puede permitir un presidente autonómico que esté usurpando funciones".

Según el líder popular, hace falta una "oposición firme que no tiene por qué ser estridente pero debe ser firme" porque esta semana "se han cruzado líneas que no se pueden cruzar", citando como ejemplo también la propuesta de modificar el tipo de sedición del Código Penal, y ha opinado que si Sánchez "no acata" las decisiones judiciales y se ve con Torra "podría incurrir en desobediencia".

Además, ha dicho que el PSOE "es un gran partido" y que cree que hay un votante o cargo público "que no le gusta ver" que se ceda "todo a los independentistas" y que es bueno que "empiece a hablar".

Por otra parte, ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores que "explique qué está pasando con la delimitación de las aguas territoriales" de Canarias por parte de Marruecos.

Casado ha estado más de tres horas recorriendo la feria internacional de turismo y se ha saludado con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, además de participar del acto en el stand de Madrid junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.