Casado, a Sánchez: "Si el COVID-19 es un iceberg, su Gobierno es el Titanic"

El líder del PP, Pablo Casado, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si el COVID-19 es un iceberg, porque solo se conoce su parte superior, entonces su Gobierno "es el Titanic" y no puede pretender que el PP se convierta en "su orquesta".

En su segunda intervención en el debate de la prórroga del estado de alarma, que ya ha anunciado que va a apoyar, ha reclamado que se considere las muertes de los profesionales sanitarios como accidente laboral, para que sus parejas y huérfanos puedan tener mejores pensiones, después de que haya "fallado la protección" del Gobierno.

Casado ha acusado a Sánchez "mentir" a los españoles, no solo con las cifras oficiales de muertos por el coronavirus sino también en los datos económicos, y ha preguntado qué tipo de "eclipse moral" quiere imponer el presidente del Ejecutivo al no referirse en su intervención a las víctimas y "ocultarlas".

También ha insistido en que no se trata de hacer una reconstrucción de España tras el "incendio" que supone la pandemia, sino de intentar apagar el fuego, a no ser que Sánchez pretenda quedar "como Nerón, tocando la lira mientras arde Roma".

Y le ha pedido que deje "el NO-DO de los fines de semana", en referencia a sus comparecencias públicas, además de reprocharle sus "anteojeras ideológicas" y las diferencias en el seno de su Gobierno.

Ha advertido a Sánchez que la unidad que reclama siempre no es "el bálsamo de Fierabrás" y no puede pretender acallar a la oposición, sino que lo que hace falta es "eficacia" y contar la cifra de fallecidos real porque España necesita "certezas, no bandazos".

"Deje de tomarnos el pelo, hay 22.000 muertos que no pueden admitir más tomaduras de pelo", ha espetado a Sánchez, antes de concluir su intervención reclamándole que "coja el timón" de este Titanic o "por lo menos gestione los botes salvavidas". EFE