Casado ve a Sánchez como el presidente débil que no manda ni en su Gobierno

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el Pedro Sánchez es el presidente "más débil de la democracia" porque "no manda" ni "en su Gobierno", y ha acusado al Ejecutivo de repartir "a dedo" los fondos europeos.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado por la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la carne, entre otras cosas.

"Tenemos el presidente más débil de la democracia, no manda. Es muy grave que no sea capaz de cesar a sus ministros. Si no estás de acuerdo (con sus palabras) lo cesas o directamente suprimes un ministerio que no sirve para nada", ha señalado.

Ha pedido a Sánchez que "asuma" que no manda en su Consejo de Ministros y que "no puede ni cesar" a los ministros de Unidas Podemos. "Si el presidente no maneja ni su Gobierno, ¿cómo va a manejar el país?", se ha preguntado.

Tras considerar un "disparate" que un ministro "hable mal" de España, Casado ha propuesto a Sánchez que, para remediar la situación, anuncie una campaña internacional para reivindicar que la carne española "es la mejor del mundo".

Por otra parte, se ha referido a la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto de los fondos europeos, para denunciar la "poca claridad" que existe en la concesión de los mismos.

"Es un escándalo, lamentablemente se veía venir. Lo que está pasando es que el Gobierno está repartiendo el dinero a dedo", ha denunciado el dirigente popular, que ha advertido a Sánchez de que es una ayuda para los españoles, "no para el Gobierno".

En este sentido, ha recordado al presidente que un reparto "a dedo" puede derivar en prácticas "irregulares" y "clientelares".