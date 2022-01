Casado se reúne con ATA para dar su apoyo a los autónomos ante el "hachazo del Gobierno" con las cotizaciones

Los autónomos dicen que han expuesto al PP cuáles son las necesidades para remontar en el futuro, que "no pasan por subir las cuotas"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha arremetido este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el "hachazo" que, a su juicio, prepara para los autónomos con la subida de las cotizaciones sociales, un colectivo que "ha aguantado demasiado en esta crisis y no puede más".

Así se ha pronunciado tras reunirse con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en la sede de esta organización, pocos días después de la propuesta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado a los autónomos sobre el sistema de cotizaciones.

Casado ha dado su apoyo a los autónomos "frente al hachazo del Gobierno" y les ha dicho que no están "solos". "Han aguantado ya demasiado en esta crisis y no pueden más", ha afirmado Casado en su cuenta de Twitter, donde ha avisado que el PP no aceptará una subida de cotizaciones de los autónomos ni que sean "los paganos del despilfarro" de Pedro Sánchez.

Por su parte, ATA ha informado de que en esa reunión su presidente ha expuesto al líder del PP cómo está afectando la pandemia a los autónomos y cuáles son las necesidades para remontar en el futuro. "Y no pasan por subir las cuotas", ha señalado en su cuenta oficial de Twitter. Hace unos días, en una entrevista en ABC, Lorenzo Amor recalcó que la reforma del Ejecutivo "es una ruina para los autónomos".

EL PP HA PEDIDO A ESCRIVÁ "RECONDUCIR" SU PROPUESTA

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ya pidió este miércoles al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "que reconduzca" su propuesta de cotización por ingresos para autónomos pues detecta en ella "afán recaudatorio".

"A alguno se lo baja, pero sube de forma desproporcionada las cotizaciones, además sin nada a cambio", aseguró en una rueda de prensa convocada en el Congreso, dando a entender que el nuevo sistema no llevará a aparejadas mejores prestaciones ni derechos a cargo de la Seguridad Social.

Para Gamarra, la propuesta de Escrivá supone "la estocada" a los autónomos, en forma de subida de cotizaciones tras un "hachazo fiscal", ha dicho y las subidas de precios registradas en el último año, impulsadas principalmente por el encarecimiento de la electricidad y los combustibles.

El pasado lunes Casado también dijo --durante su intervención en un foro sobre turismo-- que esa subida de las cotizaciones es "la puntilla para tres millones de españoles ya al límite" y propuso "ampliar la tarifa plana, bajar impuestos y cotizaciones sociales", así como "aplazar la devolución de los créditos ICO".