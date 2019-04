Casado ve al PP en "remontada" pese a las encuestas y pide un "empujón final"

El líder del PP y candidato, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que su partido está "en plena remontada", pese las encuestas, que dan más posibilidades a los socialistas de gobernar, y ha pedido a los militantes "un empujón final" para sumar votos, y no optar por Cs y Vox porque daría escaños a Pedro Sánchez.

En un mitin en el Cigarral de las Mercedes (Toledo), ante unas 1.000 personas, ha insistido en que "la receta es concentrar esfuerzos" en la "única alternativa" a un Gobierno de Sánchez con sus socios "independentistas, batasunos y comunistas" y ha considerado que la afluencia de gente a sus últimos actos es "la encuesta real".

Casado se ha mostrado también confiado sobre los debates a cuatro e, incluso, ha bromeado con que igual se va a los toros a Sevilla en lugar de empezar ya hoy a prepararlos.

Aunque fuentes del PP han apuntado que esta misma tarde irá a la sede de Génova para reunirse con su jefe de gabinete, Javier Fernández-Lasquetty; el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, entre otros colaboradores; y su jefa de Comunicación, María Pelayo.

"Hoy iba a ir a la corrida de Sevilla, pero ya no puedo ir porque me dicen que hay dos debates y que tengo que sentarme a ver cosas, ¡cómo si no lleváramos preparando los debates nueve meses!", ha dicho en Toledo, para añadir que aún no lo descarta y amagar con mirar después cómo están los billetes del AVE para ir.

En su intervención, Casado ha explicado las medidas en materia sanitaria de su programa electoral, como garantizar que no habrá listas de espera para pruebas médicas de más de un mes, así como una tarjeta sanitaria única para España y un calendario de vacunación unificado en todo el territorio nacional.

También la libertad de elección de médico y la cartera sanitaria básica en toda España, además de un plan de apoyo a los diabéticos y celíacos, y la creación de un mapa de enfermos de Alzheimer, de cáncer y paliativos.

"Nosotros cogimos una España que estaba en la UCI, la conseguimos estabilizar, operar y hacer un plan de choque para que fuera a planta, y le hemos dado ya el alta, pero su salud está empeorando, en estos nueve meses esta recayendo", ha advertido Casado, quien ha instado a votar al PP para "recuperar" la salud del país.

Por eso, ha dicho, a quien quiera que no gane Sánchez con su "tropa" que vote al PP, que es el partido que va a gobernar "para todos" y que no es excluyente, como los nacionalistas o la izquierda, sino un partido "abierto" que ha demostrado que sabe pactar y dialogar con otras fuerzas.

Unas fuerzas, Ciudadanos y Vox, con las que ha asegurado que no quiere confrontar y a las que tiene "mucho respeto", antes de advertir que darles el voto para el Senado es "facilitar que le caigan" hasta tres escaños a Pedro Sánchez porque el reparto es como en la Liga de fútbol, que los tres puntos van para el ganador.

Casado ha estado acompañado del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP y cabeza de lista por Toledo al Congreso, Vicente Tirado; el presidente regional, Paco Núñez; la candidata a la alcaldía de Toledo, Claudia Alonso; así como el cabeza de lista por Cuenca, Rafael Catalá.

Núñez a instado también a "unir el voto y aunar esfuerzos" al PP, algo que hay que decir a todo el mundo "casa a casa, puerta a puerta, uno a uno" tanto a los que quieren como presidente a Casado como a los que no quieren que sea Sánchez, porque cualquier otra opción podría llevar otra vez a La Moncloa al candidato socialista.