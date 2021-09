Casado reivindica el programa reformista de Rajoy y dice que "contrasta" con el legado de Sánchez: "Parece un déjà vu"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

"Calviño acabará escribiendo un libro como Solbes reconociendo susmentiras", asegura al inaugurar la Convención junto a Rajoy y Feijóo

El líder del PP, Pablo Casado, ha reivindicado este lunes el "programa reformista" del Gobierno de Mariano Rajoy y ha asegurado que "contrasta" con legado del actual Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. A su entender, la situación "parece un déjà vú" al ver ahora a la vicepresidenta Nadia Calviño "mentir" sobre las previsiones económicas, en alusión a lo que ocurrió con su antecesor, el socialista Pedro Solbes en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así se ha pronunciado Casado en la presentación de la conferencia de Rajoy, que ha inaugurado la Convención Nacional del PP que celebra esta primera jornada en Santiago de Compostela bajo el título general 'Libre Mercado y propiedad privada'. El presidente del PP ha llegado arropado por el expresidente del Gobierno y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cosechando un fuerte aplauso del auditorio.

Casado ha subrayado que Rajoy recibió en 2011, con mayoría absoluta, "el mandato clarísimo de la sociedad española de evitar el rescate". Según ha añadido, recibió un país con un 9% de déficit público y dos puntos "ocultos", un 24% de paro y una morosidad que obligó al Gobierno a elaborar un plan para pagar a los proveedores.

EL PROGRAMA REFORMISTA DE RAJOY EN "TIEMPO RÉCORD"

Sin embargo, ha resaltado que, en "tiempo récord", el Gobierno del PP aplicó un programa de reformas fiscal y laboral, con la creación de 2,7 millones de empleos, e impulsó una reforma energética, una ley de unidad de mercado y una reforma educativa con la que se redujo el fracaso escolar "ocho puntos".

También ha destacado la reforma de las pensiones de Rajoy, que introducía el factor de sostenibilidad para "nunca más ver quebrado el sistema como en el año 1996" y se pudieron incrementar un 16% de media durante el mandato del Partido Popular.

"Eso contrasta con lo que se está haciendo ahora. El legado que va a recibir el PP cuando lleguemos al Gobierno va a ser muy distinto", ha dicho Casado, que ha subrayado que España es el país "más afectado por la crisis del Covid" porque antes de la pandemia se habían aplicado "malas políticas económicas", como "despilfarrar 20.000 millones".

Según Casado, España será el país de la UE que "más tarde en recuperarse" y ya ha sido el país del mundo desarrollado que "más destrucción de empleo ha tenido" a pesar de que el virus del Covid ha sido global.

"Ha afectado más a los países que peor lo habían hecho, que más tarde emprendieron las medidas porque se ocultó la pandemia, que más abruptamente las aplicó y que se levantaron en un momento en que solo se buscaba un rédito electoral y dejar la responsabilidad a otras administraciones", ha asegurado, en alusión a las CCAA.

A renglón seguido, Casado ha contrapuesto ese legado reformista de Rajoy en el plano económico con el legado de Pedro Sánchez. "Parece un déjà vú ver a la vicepresidenta Nadie Calviño mentir sobre las previsiones del Gobierno respecto a las que tenía ya el INE, y que ella conocía", ha señalado.

De hecho, ha comparado esa actitud con la del socialista Pedro Solbes. "Calviño acabará escribiendo un libro como Solbes reconociendo sus mentiras y tendrá que abandonar el Gobierno antes de que acabe ya con su reputación o la que le quede", ha aseverado.

"EL PP TIENE MUY PRESENTE LA GESTIÓN DE RAJOY"

Casado ha insistido en que el PP tiene "muy presente" la gestión económica de Rajoy. "Le agradezco lo que ha hecho por el PP y por todos los españoles a la hora de buscar empleo, tener mejores servicios sociales, mejor prestigio internacional y dejar un país mejor del que había encontrado", ha manifestado.

Tras asegurar que el PP llevará todos los rincones de España las conclusiones de la Convención Nacional, ha señalado que han elegido Galicia para hablar de empleo y crecimiento económico porque la gestión de Feijóo, ha dicho, es una "referencia".

Y ha añadido que hablarán de sostenibilidad en estas jornadas porque esta región está "sufriendo muy en especial el encarecimiento del precio de la energía que se está llevando por delante a la industria electrointesiva" y está viviendo el "dogmatismo de la izquierda al no permitir que industrias como la maderera, la del motor o la naval tengan un futuro garantizado" como lo tenían hasta que llegó Pedro Sánchez a Moncloa.

RAJOY: "NO HAY DOS SIN TRES"

En su intervención, Rajoy se ha mostrado convencido de que esta Convención Nacional del PP "irá bien" y servirá como "un paso más" para cumplir el objetivo del partido de ganar las elecciones, llegar al Gobierno y, "una vez más", volver a "arreglar lo que otros desarreglaron".

Así, ha asegurado que el PP ha gobernado dos periodos de tiempo en democracia y en los dos les dejaron "lo que les dejaron", en alusión a la gestión del PSOE. "Nosotros lo dejamos, sin ánimo de presumir porque ya no tiene sentido, mejor. Y me temo que no hay dos sin tres, pero será para el bien de España", ha concluido.

