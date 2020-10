Casado recuerda a Sánchez que "lleva seis meses" ofreciendo un "plan B" al "ruinoso estado de alarma"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su formación "lleva seis meses" planteando un "plan B" a la aplicación del "ruinoso estado de alarma" para combatir la pandemia del coronavirus.

"Llevo seis meses ofreciendo un plan B con la Ley 3/1986 para luchar con eficacia contra el Covid sin otro ruinoso estado alarma. La hemeroteca es implacable", ha escrito Casado en una publicación en la red social Twitter, recogida por Europa Press, en la que ha adjuntado un vídeo con declaraciones suyas pasadas en las que ofrece una reforma de la ley de 1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la restricción de la movilidad.

Según el PP, hay dos cambios legislativos que se podrían acometer de forma urgente y que ayudarían a dar más seguridad jurídica a las comunidades autónomas: la reforma del artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986, cuya redacción habilita de "modo genérico" al Gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para el control de enfermemos; limitar las entradas y salidas de las zonas afectadas; o limitar y controlar el movimiento.

La segunda reforma sería la de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para "garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales". Fuentes del PP recuerdan que incluso la propia vicepresidenta Carmen Calvo admitió hace meses que se podía articular ese plan jurídico.

"No hay más ciego que el que no quien no quiere ver... más que una oportunidad para atacar al PP en vez de proteger la salud", ha lamentado el líder de los 'populares' en redes sociales.