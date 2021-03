Casado recuerda que nombró candidatos a Ayuso, Feijóo, Moreno, Miras y Mañueco y subraya que "apoya" a todos ellos

Se queja de que se diga que "no tiene equipo territorial" ni "equipo económico" y dice contar con "el proyecto que necesita España"

El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado este martes que como presidente del partido tuvo el "honor" de haber designado candidatos a las elecciones a Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Fernando López Miras, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco y ha subrayado que todos ellos cuentan con su apoyo. Dicho esto, se ha quejado de que se diga que "no tiene equipo territorial" ni "equipo económico".

Este respaldo explícito a 'barones' territoriales como Mañueco se produce después del revuelo provocado por la información del diario 'El Mundo' acerca de que 'Génova' diseña un plan para relegar al presidente de Castilla y León en esta autonomía, propiciando cambios en las principales provincias de esta comunidad. El PP está inmerso en la celebración de sus congresos provinciales y este proceso de renovación está provocando tensiones en más regiones.

En un acto con el expresidente José María Aznar, la víspera del 25 aniversario del PP en las elecciones generales de 1996, Casado ha aprovechado para trasladar su apoyo a todos los presidentes autonómicos del partido, de quienes ha dicho tener "el honor" de haber designado candidatos.

"Casado tiene a Ayuso, que es estupenda, y a Almeida. Y a Feijóo y a Moreno y a Mañueco y a Miras, a los que apoyo, a los que tengo el honor de haber designado candidatos cumpliendo con las atribuciones que me dan los Estatutos. Pero Casado no tiene equipo territorial", se ha quejado.

De la misma manera, ha dicho que "no entiende" las críticas que se le hacen asegurando que "no tiene proyecto" o que no tiene "equipo económico" cuando, según ha dicho, cuenta con Elvira Rodríguez, que "ha sido ministra, secretaria de Estado, es la llevó Maastrich y fue secretaria de Economía con Rajoy".

"Me consuelo porque es lo que le decían a Aznar y Rajoy, pero creo que es injusto", ha manifestado el presidente del PP, para añadir que su partido "sale a ganar" las elecciones y que España "necesita ya un cambio".

CREE QUE LOS ESPAÑOLES VERÁN QUE HAY "UNA ÚNICA ALTERNATIVA"

Dicho esto, ha señalado que después de la sucesión de ciclos electorales, datos como los del aumento del paro o "problemas como la crisis institucional" que vive el país, "probablemente" la gente "escuche más" al Partido Popular.

"Creo que hay que tener tranquilidad, paciencia, prudencia y perseverancia, y estoy convencido que los españoles van a saber que hay una única alternativa, que es el europeísmo, el constitucionalismo, la moderación, la centralidad y el reformismo, que es como España siempre ha salido de crisis como la que estamos", ha aseverado en el acto organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno que lidera Aznar y la Universidad Francisco de Vitoria.

Tras insistir en que el PP sale "a ganar todas las elecciones", ha afirmado que si se revisa el programa electoral del partido y su discurso en el congreso extraordinario que le llevó a la Presidencia del partido se verá que "ahí está el proyecto que necesita España".

GAMARRA Y MAROTO, EN APOYO DE MAÑUECO

Ante las informaciones sobre Mañueco, varios cargos de la dirección nacional del PP han expresado públicamente su apoyo al presidente de Castilla y León. Así, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha reivindicado el aval de 'Génova' al mandatario castellanoleonés asegurando que este apoyo "no es cuestionable".

De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que el liderazgo de Mañueco "no está en cuestión". "Mañueco cuenta con el respaldo de toda la dirección del Partido Popular", ha declarado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al término de la reunión de la Junta de Portavoces, al ser preguntada expresamente por la información de El Mundo.

Y sobre las voces de exdirigentes del PP planteando la posibilidad de fusión con Vox, Gamarra ha señalado que este martes se ha producido un acto que reúne a Casado y Aznar y ha añadido que no hay mejor muestra que ese acto y las palabras en el mismo para que quede clara la posición de su partido.