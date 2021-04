Casado recrimina a Sánchez su reivindicación de la II República: "Siempre intenta dividir, nosotros no vamos a hacerlo"

Dice que el Gobierno quiere "pasar ahora el rodillo" con los jueces y censura que Marlaska "siga sentado" en el banco azul

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya reivindicado la II República y ha señalado que el PP no celebra fechas que han "dividido a los españoles".

"Siempre intenta dividir, nosotros no vamos a hacerlo", ha proclamado Casado, en un bronco debate en el Pleno del Congreso sobre el Plan de Recuperación y el estado de alarma en el que ha acusado a Sánchez de "chulería", "incompetencia", "insultar" a los españoles y de ser el "peor presidente de la democracia".

Sánchez ha arrancado su discurso reivindicando la II República española de cuya proclamación, el 14 de abril de 1931, se cumplen 90 años, y ha establecido un vínculo entre esa fecha y la de la aprobación de la Constitución de 1978, dos de los hitos que, ha señalado, han hecho de España "un gran país".

"EL PP CELEBRA LA CONCORDIA Y LA TRANSICIÓN"

Casado ha echado en cara a Sánchez su apelación a "una onomástica" a la que, según ha dicho, "ni siquiera Santiago Carrillo en un mitin en Valladolid en los años de la Transición dijo que había que apelar".

"Usted siempre intenta dividir y nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros no celebramos fechas que han dividido a los españoles sino que celebramos la Concordia, el Estado de Derecho y la Constitución", ha aseverado, para añadir que el PP no va a permitir "una vez más" que un Gobierno socialista "arruine el futuro de España".

Según el jefe de la oposición, Pedro Sánchez es el "peor" presidente del Gobierno de la democracia española. "Va a ser el presidente que malogre la posibilidad de recuperación. Afortunadamente vendremos pronto a remediarlo nosotros", le ha espetado.

CUMPLIR EL ESTADO DE DERECHO PARA REIBIR LOS FONDOS

Casado ha dedicado la última parte de su intervención a hablar del Estado de Derecho y ha echado en cara a Sánchez que haya puesto al frente de la Fiscalía General del Estado a una "comisaria política" como Dolores Delgado y haya designado a la CNMV y la CNMC "que le ha dado la gana".

"Ahora quiere pasar el rodillo con los jueces y claro hemos tenido que ir a Bruselas", ha enfatizado, para avisar al Ejecutivo de que el cumplimiento del Estado de Derecho es "fundamental para recibir los fondos europeos".

El presidente del PP ha destacado el hecho de que esta semana más de 2.500 jueces se hayan dirigido a Bruselas para decir que "ya basta de interferir en la independencia judicial y atacar la separación de poderes".

SE "SEÑALA" A LOS PERIODISTAS

Asimismo, Casado ha exigido de nuevo al presidente del Gobierno el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la sentencia que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. "¿Qué hace ahí el señor Marlaska todavía sentado después de haber cesado a un coronel porque le obligaba a hacer las órdenes ilegales que no quería hacer para tapar el 8 de marzo?", ha preguntado.

El jefe de la oposición ha criticado además la actuación del Gobierno con los periodistas y ha subrayado que hasta "la administración de Biden ha dicho que en España se ataca la libertad de prensa y se señala a los periodistas". "¡Qué vergüenza!", ha proclamado.

Por todo ello, ha pedido a Sánchez que se "tome en serio" la situación porque España tiene que ser un "país fiable" en el mundo y con "credibilidad" en Europa, sin que el Gobierno se centre en "dividir a los españoles".